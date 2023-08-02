«Динамо» отдало хавбека Карапузова «Пари НН» в аренду с правом выкупа

Владислав Карапузов стал игроком «Пари НН».

Нижегородский клуб взял полузащитника « » в аренду на один сезон. У « » есть право выкупа игрока.

присоединился к «Динамо» в 2019 году. Сезон-2022/23 он провел в «Ахмате» на правах аренды.

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

Изображение: https://fcnn.ru/