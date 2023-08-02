«Динамо» отдало хавбека Карапузова «Пари НН» в аренду с правом выкупа

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва Пари НН Владислав Карапузов Футбол

Владислав Карапузов стал игроком «Пари НН».

Нижегородский клуб взял полузащитника «Динамо» в аренду на один сезон. У «Пари НН» есть право выкупа игрока. 

Карапузов присоединился к «Динамо» в 2019 году. Сезон-2022/23 он провел в «Ахмате» на правах аренды. 

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь

Изображение: https://fcnn.ru/

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18 комментариев

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Константиньо
Бедный Карапузов. Приезжает в "Динамо" только чтобы успеть постирать вещи, а потом опять новый город.
+22
0
+22
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Сергей Курсаков
Лучше Макарова отдали бы,а его оставили.
+9
0
+9
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Faroe
Зря что отдали…думалось что при Личке останется….не хуже других выглядит!!!
+7
0
+7
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Николай Журкин
Из тех кто вернулся из аренды Карапузов был лучший. А Школика и компанию куда???
+1
0
+1
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Артем Федосеев
Минус одни ещё,а плюсов нет!!!кто следущий на выход?
0
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СаннСанычч
Ответ Константиньо
Бедный Карапузов. Приезжает в "Динамо" только чтобы успеть постирать вещи, а потом опять новый город.
жаль парня
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Faroe
Ответ СаннСанычч
согласен и Динамо своим же забивал играя в аренде.Взря отдали парень подающий надежду.
Самое главное чтобы сейчас Личка думал своими мыслями….
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СаннСанычч
Ответ Faroe
Зря что отдали…думалось что при Личке останется….не хуже других выглядит!!!
согласен и Динамо своим же забивал играя в аренде.Взря отдали парень подающий надежду.
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валя_стакан
Срочно покупать Агкацева. Зарубежного злобного опорника. И взять в аренду с правом выкупа топового ЦЗ.
Вы заработаете на трансферах Шимы, Моро и Захи почти 30 млн евро, но на команду копейки тратите жлобы втбшные.
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ТимТалер
Добавит скорости на фланге. Для Пари НН хорошее усиление.
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Caniball
Так-то не хуже тех кто есть. Лесовой и Макаров не сильнее, но они куплены за не малые деньги и они останутся, а Карапузов - свой, его можно и отдать.
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dimslav
зато Нижний в выигрыше. и Динамо пусть пеняет на себя
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Артем Федосеев
До 9 сентября осталось не так долго,а трансферов на вход нет и такое чувство,что не будет(((
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pnapna3@gmail.com
В аренду хорошо бы отдали Шунина и клоуна Дашу
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FCDM
Хороший парень. Всегда нравился. Но не всегда ему везло на поле.
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verhowen
Лички конечно же виднее кто ему нужен. Но Карапузов, гораздо органичнее видится в Динамо чем Макаров.
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evgeniy813
наверно о таких футболистах и говорил Личка, что они не верят в себя. успехов Карапузу в дальнейшей карьере
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Андрей Кобранов
Правильно !
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