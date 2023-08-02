«Динамо» отдало хавбека Карапузова «Пари НН» в аренду с правом выкупа
Владислав Карапузов стал игроком «Пари НН».
Нижегородский клуб взял полузащитника «Динамо» в аренду на один сезон. У «Пари НН» есть право выкупа игрока.
Карапузов присоединился к «Динамо» в 2019 году. Сезон-2022/23 он провел в «Ахмате» на правах аренды.
Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Изображение: https://fcnn.ru/
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