Хавбек «Динамо» Карапузов: «Аренду в «Ахмате» не рассматриваю. Посмотрим, что скажет Личка»

Хавбек Владислав Карапузов высказался о своем будущем в «Динамо».

Два последних сезона 23-летний игрок выступал на правах аренды за « ».

«Чувствую себя отлично. В коллективе всех знаю, все-таки не первый год.

Аренду в «Ахмате» не рассматриваю. Еще со мной не разговаривали на тему, начну ли сезон в «Динамо». Обсудим это в ближайшие дни.

Посмотрим, что скажет главный тренер. Если Личка видит меня в обойме – конечно, моя задача будет помочь « », — сказал .