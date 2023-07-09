Хавбек «Динамо» Карапузов: «Аренду в «Ахмате» не рассматриваю. Посмотрим, что скажет Личка»
Хавбек Владислав Карапузов высказался о своем будущем в «Динамо».
Два последних сезона 23-летний игрок выступал на правах аренды за «Ахмат».
«Чувствую себя отлично. В коллективе всех знаю, все-таки не первый год.
Аренду в «Ахмате» не рассматриваю. Еще со мной не разговаривали на тему, начну ли сезон в «Динамо». Обсудим это в ближайшие дни.
Посмотрим, что скажет главный тренер. Если Личка видит меня в обойме – конечно, моя задача будет помочь «Динамо», — сказал Карапузов.
.