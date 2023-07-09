Хавбек «Динамо» Карапузов: «Аренду в «Ахмате» не рассматриваю. Посмотрим, что скажет Личка»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Владислав Карапузов Марцел Личка Футбол

Хавбек Владислав Карапузов высказался о своем будущем в «Динамо».

Два последних сезона 23-летний игрок выступал на правах аренды за «Ахмат».

«Чувствую себя отлично. В коллективе всех знаю, все-таки не первый год.

Аренду в «Ахмате» не рассматриваю. Еще со мной не разговаривали на тему, начну ли сезон в «Динамо». Обсудим это в ближайшие дни.

Посмотрим, что скажет главный тренер. Если Личка видит меня в обойме – конечно, моя задача будет помочь «Динамо», — сказал Карапузов.

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5 комментариев

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fc_champion
Ответ Артем Гладских
конечно он не топ игрок, но играет нормально .
Особенно ярко играет против Динамо - просто уничтожает край обороны, но это только 2 раза в год.
+4
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+4
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Артем Гладских
конечно он не топ игрок, но играет нормально
.
+3
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+3
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Никита Самарин
Для обоймы подойдёт, дальше надо будет смотреть, сможет он выиграть конкуренцию или осядет на скамейке.
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Владимир Никаноров
На своей позиции картину точно не испортит тем более на данный момент Макаров совсем никакой...
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tolobas
Потенциал у него есть, это было видно еще 2-3 года назад. Думаю, Личка сможет раскрыть его сильные стороны и Слава принесёт много пользы Динамо.
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