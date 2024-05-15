Вендел о безвыигрышной серии «Зенита» из 5 матчей: «Поражения и ничьи – такая же часть игры, как и победы. Очень сложно брать титулы постоянно, РПЛ – тяжелый турнир с сильными соперниками» 

Вендел высказался о 5-матчевой безвыигрышной серии «Зенита».

– Ты в России с 2020 года. И обычно уже при тебе в мае « » готовился отмечать чемпионский титул. Что пошло не так в этом сезоне?

— Поражения и ничейные результаты в футболе – такая же часть игры, как и победы. Очень сложно брать титулы постоянно, из года в год. Тем более чемпионат России – тяжелый турнир с сильными соперниками.

В каждом из прошедших матчей мы выходили на поле с одним желанием – набрать три очка. Делали для этого все возможное, но, к сожалению, не всегда получалось. Однако мы будем бороться за чемпионство до самого конца. И если бог благословит нас, придем к финишу первыми, – сказал хавбек «Зенита».

После 28 туров «Зенит» занимает в Мир 2-е место, отставая от «Динамо» на 2 очка.