Хавбек «Спартака» Денисов о 0:1 от «Балтики»: «Когда упускаешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить» 

Даниил Денисов оценил поражение «Спартака» от «Балтики» (0:1).

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Почему так много стопроцентных моментов, но мы не увидели забитых голов? Это что‑то психологическое?

­– Когда ты не забиваешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить. В том числе защита соперника, вратарь начинают чувствовать себя более уверенно. Наверное, тут все в совокупности.

— Сильно ли нервировала задержка времени «Балтикой»?

— Мы все равно думали о том, что нам нужно забить гол, и старались на это не обращать внимание.

— Ощущалось ли, что вы играете финал Пути регионов на домашнем стадионе «Балтики»? Правильно ли это?

— Если брать большой кубковый путь, то мы играли в полуфинале. Мы играем в гостях и, конечно, все эти задержки – это нормальная практика. Если сейчас уповать на них, то будет совсем сложно, — сказал хавбек « ».