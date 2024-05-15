Хавбек «Спартака» Денисов о 0:1 от «Балтики»: «Когда упускаешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить» 

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Балтика Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов оценил поражение «Спартака» от «Балтики» (0:1).

Команды провели финал в Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Почему так много стопроцентных моментов, но мы не увидели забитых голов? Это что‑то психологическое?

­– Когда ты не забиваешь несколько подряд хороших моментов, начинаешь меньше верить, что можешь забить. В том числе защита соперника, вратарь начинают чувствовать себя более уверенно. Наверное, тут все в совокупности.

— Сильно ли нервировала задержка времени «Балтикой»?

— Мы все равно думали о том, что нам нужно забить гол, и старались на это не обращать внимание.

— Ощущалось ли, что вы играете финал Пути регионов на домашнем стадионе «Балтики»? Правильно ли это?

— Если брать большой кубковый путь, то мы играли в полуфинале. Мы играем в гостях и, конечно, все эти задержки – это нормальная практика. Если сейчас уповать на них, то будет совсем сложно, — сказал хавбек «Спартака».

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4 комментария
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Когда упускаешь 10 моментов начинаешь верить что на поле люди получающие бешенные деньги не совсем справедливо! И менеджеры потратившие 15 млн долл на Угальде, который хуже любого игрока Балтики! Мартинес ни одного паса точного все в аут. Мозес Витя ему бы на пенсии сидеть уже как год, а он выходит в ключевой момент матча. Игнатов тот может бить только во вратаря никак 7 метров ворот ему не заходят….
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А просто не упускать по десять моментов на нос не пробовали?
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Вот это и есть кубок. Балтика заслуженно победила. А то что было много моментов забить-это уже история.
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