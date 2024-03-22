В «ПСЖ» спорят из-за Луиса Диаса: Аль-Хелайфи считает его главной целью, Кампуш – против трансфера. «Ливерпуль» не намерен продавать вингера
В «ПСЖ» есть разногласия по поводу перспективы трансфера Луиса Диаса.
Около недели назад стало известно, что французский клуб включил вингера «Ливерпуля» в шорт-лист.
Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Уна, Диас – главная цель катарского руководства «ПСЖ». Интерес к нему инициирован президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи. Экс-спортивный директор Антеру Энрике, который сейчас занимает руководящую должность в лиге Катара, уже связался с агентом игрока.
Против приглашения Диаса выступает Луиш Кампуш, занимающий в парижской команде должность советника по спортивным вопросам. Он нацелен на других футболистов и отклоняет все предложения, поступающие от Энрике.
Журналист Фабрицио Романо добавил, что пока «ПСЖ» не связывался с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера Диаса, парижане работают над другими целями.
На данный момент «Ливерпуль» не демонстрирует желание продать колумбийца. Его считают ключевым игроком высокого уровня.
В текущем сезоне Диас забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 39 матчах за «Ливерпуль». Статистику 27-летнего вингера можно найти здесь.
Ты же сейчас Леау охарактеризовал
Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает