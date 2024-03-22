В «ПСЖ» спорят из-за Луиса Диаса: Аль-Хелайфи считает его главной целью, Кампуш – против трансфера. «Ливерпуль» не намерен продавать вингера

В «ПСЖ» есть разногласия по поводу перспективы трансфера Луиса Диаса.

Около недели назад стало известно, что французский клуб включил вингера « » в шорт-лист.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Уна, Диас – главная цель катарского руководства «ПСЖ». Интерес к нему инициирован президентом клуба . Экс-спортивный директор , который сейчас занимает руководящую должность в лиге Катара, уже связался с агентом игрока.

Против приглашения Диаса выступает , занимающий в парижской команде должность советника по спортивным вопросам. Он нацелен на других футболистов и отклоняет все предложения, поступающие от Энрике.

Журналист Фабрицио Романо добавил, что пока « » не связывался с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера Диаса, парижане работают над другими целями.

На данный момент «Ливерпуль» не демонстрирует желание продать колумбийца. Его считают ключевым игроком высокого уровня.

В текущем сезоне Диас забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 39 матчах за «Ливерпуль». Статистику 27-летнего вингера можно найти здесь.