В «ПСЖ» спорят из-за Луиса Диаса: Аль-Хелайфи считает его главной целью, Кампуш – против трансфера. «Ливерпуль» не намерен продавать вингера

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Антеру Энрике Луис Диас Футбол

В «ПСЖ» есть разногласия по поводу перспективы трансфера Луиса Диаса.

Около недели назад стало известно, что французский клуб включил вингера «Ливерпуля» в шорт-лист.

Как сообщает журналист Foot Mercato Санти Уна, Диас – главная цель катарского руководства «ПСЖ». Интерес к нему инициирован президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи. Экс-спортивный директор Антеру Энрике, который сейчас занимает руководящую должность в лиге Катара, уже связался с агентом игрока.

Против приглашения Диаса выступает Луиш Кампуш, занимающий в парижской команде должность советника по спортивным вопросам. Он нацелен на других футболистов и отклоняет все предложения, поступающие от Энрике.

Журналист Фабрицио Романо добавил, что пока «ПСЖ» не связывался с «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера Диаса, парижане работают над другими целями.

На данный момент «Ливерпуль» не демонстрирует желание продать колумбийца. Его считают ключевым игроком высокого уровня.

В текущем сезоне Диас забил 11 голов и сделал три результативные передачи в 39 матчах за «Ливерпуль». Статистику 27-летнего вингера можно найти здесь.

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23 комментария
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Заменить Мане ему не удалось вообще
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+15
Ответ Stewart D.
идеально было бы продать Диза и купить Леау. Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает
Леау не лучше
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+7
Аль-Хелаифи абсолютно необучаемый тип.
+7
-1
+6
Они такие наивные думая что Ливерпуль отдаст его, там еще Салах летом собирается в СА.
+5
0
+5
Ответ Stewart D.
идеально было бы продать Диза и купить Леау. Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает
Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает

Ты же сейчас Леау охарактеризовал
+6
-2
+4
Ответ Khairba4i
Мане в Сотоне хороший уровень показывал, все таки имел опыт игры в АПЛ до перехода в Ливерпуль. А Диас с португальской лиги сразу перешел, думаю надо дать ему немного времени. Неплохо играет, если быть честным.
Да он какой то всадник без головы, уровень паса и удара не соответствуют уровню такой команды, надеюсь его получится его продать, и взять кого нибудь другого высшем уровнем
+3
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+3
Продать его и перехватить Мбаппе. 🤫
+2
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+2
Ответ Astan4o
Они такие наивные думая что Ливерпуль отдаст его, там еще Салах летом собирается в СА.
За большие деньги легко отдадут
+1
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+1
Ответ Astan4o
Они такие наивные думая что Ливерпуль отдаст его, там еще Салах летом собирается в СА.
если уйдут оба, то это примерно 200 млн евро плюсом, за эти деньги можно взять толкового вингера, при этом опции в атаке остаются.
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А как же Хвича?
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Не жди ничего хорошего если владелец вмешивается в оперативное управление.
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Леау же вроде хотели...
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Ответ Дед Базай
Заменить Мане ему не удалось вообще
Мане в Сотоне хороший уровень показывал, все таки имел опыт игры в АПЛ до перехода в Ливерпуль. А Диас с португальской лиги сразу перешел, думаю надо дать ему немного времени. Неплохо играет, если быть честным.
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За большие деньги отпускать и искать нормального вингера
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Ответ Что где когда?
Мбаппе летом в реале, Аминь.)
Ну, пока контракт не подписан, шанс есть всегда.
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идеально было бы продать Диза и купить Леау.

Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает
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Ответ аdidаs
Леау не лучше
а кто был бы лучшей заменой Мане ?
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Ответ Stewart D.
идеально было бы продать Диза и купить Леау. Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает
есть Бонифасе из Байера как вариант,а если придет Алонсо то почему бы и не купить его.
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Ответ Stewart D.
идеально было бы продать Диза и купить Леау. Диаз пускается в бессмысленный дрибблинг и реализация совсем страдает
Леао без Тео, деньги на ветер.
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Ответ Stewart D.
а кто был бы лучшей заменой Мане ?
Кто то, более работоспособный
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Ответ Quintin07
есть Бонифасе из Байера как вариант,а если придет Алонсо то почему бы и не купить его.
Причем тут двухметровый амбал, когда речь идёт про левого вингера?
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