«Ливерпуль» оценивает Диаса в 75 млн фунтов. Вингер интересен «ПСЖ» и «Барсе»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Луис Диас деньги Футбол

Луис Диас может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

Как сообщает The Telegraph, стороны пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2027 года. Утверждается, что летом им придется решать, продолжать сотрудничество или расстаться, учитывая интерес других команд.

На вингера претендуют «ПСЖ» и «Барселона», хотя последней приобрести колумбийца будет сложно из-за финансовых ограничений. «Ливерпуль» оценивает Диаса примерно в 75 млн фунтов (87,5 млн евро).

Отмечается, что одним из поводов для продажи Диаса может стать необходимость соблюдения «Ливерпулем» правил финансового фэйр-плей в Англии.

В текущем сезоне Луис провел 30 матчей в АПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев
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Ответ Sirius White
Покупала уже Барселона одного техничного южноамериканского вингера из Ливерпуля, ничем хорошим не кончилось.
другого покупала, и вышло топ
+16
0
+16
Покупала уже Барселона одного техничного южноамериканского вингера из Ливерпуля, ничем хорошим не кончилось.
+12
-1
+11
ПСЖ однозначно идёт н**уй, а Барса пусть не нужного Гвардиоле Канселу выкупит для начала.
+7
-2
+5
Контракт Еще целых 3 года действует, не вижу смысла переподписывать. Поэтому скорее всего это выдумки журналистов
+3
-1
+2
Ответ войд
бчк только интересоваться и может,а на деле будет очередной брусок с лесопилки)
Бруски из лесопилки - 3 Голден Боя, 8 ЗМ.
Феноменальные выпускники величайшей кузницы молодых сливочных талантов - 🗿
+5
-3
+2
Ответ Sirius White
Кого? Плохо помню трансферы
Эль Пистолеро
+2
0
+2
Ответ Sirius White
Кого? Плохо помню трансферы
Суареса.
+3
-1
+2
Ответ Sirius White
Покупала уже Барселона одного техничного южноамериканского вингера из Ливерпуля, ничем хорошим не кончилось.
Это ни о чём не говорит. Каждый случай уникален по своему. Не получилось с Коутиньо. Получилось с Маскерано и Суаресом
+1
0
+1
Ответ Almas Kabaev
Контракт Еще целых 3 года действует, не вижу смысла переподписывать. Поэтому скорее всего это выдумки журналистов
ФФП?
+1
-1
0
Ответ Sirius White
Кого? Плохо помню трансферы
Суарес же
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В начале выглядел неплохо, а сейчас не сказать что усилит топ клуб
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Диас – тупая электричка. Можно любого скоростного игрока взять и будет не хуже
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все нормально, пацаны: Ливерпуль даже если и нарушит финансовый фейр-плей, но нокажут все равно Эвертон )))
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Чет как-то мало просят
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Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
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Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
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Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
0
0
0
Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
0
0
0
Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
0
0
0
Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
0
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Почему всего 75? ПСЖ может и сотку выложить
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Ливерпуль без всяких продаж спокойно укладывается в ффп. Фсг никогда бездумно не тратит деньги
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Не думаю, что он нужен Барсе за такие деньги
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