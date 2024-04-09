«Ливерпуль» оценивает Диаса в 75 млн фунтов. Вингер интересен «ПСЖ» и «Барсе»
Луис Диас может покинуть «Ливерпуль» этим летом.
Как сообщает The Telegraph, стороны пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2027 года. Утверждается, что летом им придется решать, продолжать сотрудничество или расстаться, учитывая интерес других команд.
На вингера претендуют «ПСЖ» и «Барселона», хотя последней приобрести колумбийца будет сложно из-за финансовых ограничений. «Ливерпуль» оценивает Диаса примерно в 75 млн фунтов (87,5 млн евро).
Отмечается, что одним из поводов для продажи Диаса может стать необходимость соблюдения «Ливерпулем» правил финансового фэйр-плей в Англии.
В текущем сезоне Луис провел 30 матчей в АПЛ и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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