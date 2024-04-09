«Ливерпуль» оценивает Диаса в 75 млн фунтов. Вингер интересен «ПСЖ» и «Барсе»

Луис Диас может покинуть «Ливерпуль» этим летом.

Как сообщает The Telegraph, стороны пока не договорились о продлении контракта, рассчитанного до 2027 года. Утверждается, что летом им придется решать, продолжать сотрудничество или расстаться, учитывая интерес других команд.

На вингера претендуют « » и « », хотя последней приобрести колумбийца будет сложно из-за финансовых ограничений. « » оценивает примерно в 75 млн фунтов (87,5 млн евро).

Отмечается, что одним из поводов для продажи Диаса может стать необходимость соблюдения «Ливерпулем» правил финансового фэйр-плей в Англии.

В текущем сезоне Луис провел 30 матчей в и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.