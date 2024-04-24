«Барса» прогнозирует завершение сезона с прибылью – 11 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Барселона» близка к завершению текущего сезона с прибылью.

Как сообщает Mundo Deportivo, прогнозируемая выручка клуба по итогам текущего сезона составит 859 миллионов евро, а прибыль после уплаты налогов – 11 млн евро.

В «Барселоне» оптимистично оценивают шансы завершить сезон с прибылью и планируют летнее трансферное окно с учетом возвращения к правилу «1 к 1», согласно которому все заработанные на трансферах средства без каких-либо ограничений могут быть использованы для подписания новых игроков.

Оптимистичные прогнозы относительно финансовой ситуации «Барселоны» также подтвердились в ходе консультаций с Ла Лигой.

«Барселоне» удастся завершить сезон-2023/24 с прибылью, несмотря на сокращение доходов в связи с закрытием «Камп Ноу» на реконструкцию. Это обусловлено увеличением прибыли в коммерческой сфере и доходов от СМИ, а также сокращением зарплат и планом по повышению внутренней эффективности.

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46 комментариев
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Ответ Vlad Zhadejko
Это сколько времени надо, чтобы с долгами расплатиться?
Это бесконечный процесс. Барселона наверное уже более 30 лет с долгами, важно лишь гасить текущие долги по займам.
+18
-1
+17
Ответ Николай Дергачев
На Холанда хватит?
На несколько Суторминых
+16
0
+16
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Реал свои звездные составы, наверное, на футболках зарабатывал, а не кредиты брал, ага
+10
-2
+8
Это уже хорошо 11 млн мелочь ,но для начало неплохо - дальше конвертируется само по себе легче будет. Мало но это уже +
+9
-1
+8
Ответ Ювентиниус
Это уже хорошо 11 млн мелочь ,но для начало неплохо - дальше конвертируется само по себе легче будет. Мало но это уже +
На обеды и горячую воду должно хватить)))
+5
0
+5
Ответ Ювентиниус
Это уже хорошо 11 млн мелочь ,но для начало неплохо - дальше конвертируется само по себе легче будет. Мало но это уже +
Это при том, что сезон отыграли вне Камп Ноу
+5
0
+5
Более интересной была новость, что Nike готов улучшить условия контракта с Барселоной+выплатить подписной бонус в 100 миллионов, что позволит вернуться к правилу 1 к 1
+4
-1
+3
На обновленном КН дела пойдут лучше.
+4
-1
+3
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Во-первых долги у реала были (47 млн.), во-вторых в Барсе нет переса, который до эпохи ФФП взрывал трансферные рынки своим баблом со строительства, в-третьих во главе был президент, который вел ужасную трансферную и зарплатную политику.
+2
0
+2
Ответ Hi Hi
47 млн это не деньги
А глоры реала - не разумные люди
+2
-1
+1
Ответ DivanGeneral
Это бесконечный процесс. Барселона наверное уже более 30 лет с долгами, важно лишь гасить текущие долги по займам.
Как и любой другой клуб
+3
-2
+1
мелочь а приятно?
+5
-4
+1
Смех смехом, а Лапорта молодец. Постепенно вытаскивает клуб из полной попы, это при том, что за сезон до этого не было ЛЧ, а нынешний сезон играем вообще у бабки на огороде.
В след сезоне будет еще лучше)
+1
0
+1
как раз хватит на гамбургеры)
+1
0
+1
Постепенно клуб отталкивается от дна, до которого довёл Бартоломей. После возвращения на обновлённый Камп Ноу станет ещё лучше
+1
0
+1
Ответ Егор Егор
Как и любой другой клуб
У Баварии ноль долгов. Как и у любого немецкого клуба. Зачем пишешь чушь?
+1
0
+1
Ответ Влад Аронофски
во время ковида Реал закрыл этот долг
Какие времена ковида, если он был по итогам 22-23?
+1
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Ответ Антон Фалафель
ТЕ только один Левандовский заработает в два раза больше чем вся Барса?
Забыли только про момент, из какого кармана Левандовский получает свои миллионы.
+1
0
+1
Ответ DivanGeneral
Во-первых долги у реала были (47 млн.), во-вторых в Барсе нет переса, который до эпохи ФФП взрывал трансферные рынки своим баблом со строительства, в-третьих во главе был президент, который вел ужасную трансферную и зарплатную политику.
во время ковида Реал закрыл этот долг
0
0
0
Ответ DivanGeneral
А глоры реала - не разумные люди
С этим согласен, фанаты Реала - вот это уже другое дело
0
0
0
Ответ Hi Hi
С этим согласен, фанаты Реала - вот это уже другое дело
Только ты не относишься к адекватным фанатам реала
0
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0
Ответ Vlad Zhadejko
Это сколько времени надо, чтобы с долгами расплатиться?
Все текущие платежи по займам уже в расходах, это уже за их вычетом
0
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Ответ JURAVLI
В прошлом и позапрошлом сезоне, если не ошибаюсь, у Реала была примерно такая же прибыль. Лучше хоть какая-то прибыль, чем убытки. Так что, молодцы
во время ковида Реал закрыл последний долг и закончил сезон с 11 млн
+1
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0
Ответ Raul14
Ухх! Каким богатым станет фк Нэгрейра))
Не завидуй, рычажный
0
0
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Ответ DivanGeneral
Во-первых долги у реала были (47 млн.), во-вторых в Барсе нет переса, который до эпохи ФФП взрывал трансферные рынки своим баблом со строительства, в-третьих во главе был президент, который вел ужасную трансферную и зарплатную политику.
47 млн это не деньги
+1
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0
А трансферы будут на 300 мультов)
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На судей откладываете?)
+1
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Можно братьев Миранчуков купить.
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должно хватить на систему определения взятия ворот
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Вот и премия Лапорте
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