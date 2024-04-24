«Барса» прогнозирует завершение сезона с прибылью – 11 млн евро

«Барселона» близка к завершению текущего сезона с прибылью.

Как сообщает Mundo Deportivo, прогнозируемая выручка клуба по итогам текущего сезона составит 859 миллионов евро, а прибыль после уплаты налогов – 11 млн евро.

В «Барселоне» оптимистично оценивают шансы завершить сезон с прибылью и планируют летнее трансферное окно с учетом возвращения к правилу «1 к 1», согласно которому все заработанные на трансферах средства без каких-либо ограничений могут быть использованы для подписания новых игроков.

Оптимистичные прогнозы относительно финансовой ситуации «Барселоны» также подтвердились в ходе консультаций с .

«Барселоне» удастся завершить сезон-2023/24 с прибылью, несмотря на сокращение доходов в связи с закрытием «Камп Ноу» на реконструкцию. Это обусловлено увеличением прибыли в коммерческой сфере и доходов от СМИ, а также сокращением зарплат и планом по повышению внутренней эффективности.