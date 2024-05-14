Станишич не хочет возвращаться в «Баварию» из аренды в «Байере». Игрок уведомил мюнхенцев об этом (Патрик Бергер)
Йосип Станишич не хочет возвращаться в «Баварию» этим летом.
По информации журналиста Патрика Бергера, хорват намерен остаться в «Байере», за который он выступал в этом сезоне на правах аренды. Станишич уже сообщил об этом мюнхенцам.
Пока неясно, станет ли «Бавария» продавать своего игрока прямому конкуренту. Утверждается, что переговоры между клубами пока не ведутся – ожидается, что они состоятся по окончании сезона.
В текущей Бундеслиге защитник сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.
Забавно конечно