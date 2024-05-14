Станишич не хочет возвращаться в «Баварию» из аренды в «Байере». Игрок уведомил мюнхенцев об этом (Патрик Бергер)

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Йосип Станишич Футбол

Йосип Станишич не хочет возвращаться в «Баварию» этим летом.

По информации журналиста Патрика Бергера, хорват намерен остаться в «Байере», за который он выступал в этом сезоне на правах аренды. Станишич уже сообщил об этом мюнхенцам.

Пока неясно, станет ли «Бавария» продавать своего игрока прямому конкуренту. Утверждается, что переговоры между клубами пока не ведутся – ожидается, что они состоятся по окончании сезона.

В текущей Бундеслиге защитник сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Никто не хочет в Баварию
Забавно конечно
+23
-4
+19
Ответ Joekoul
Еще бы, зачем идти на понижение
Не в Барселону же идёт
+11
-1
+10
там кикер уже выложил опровержение но на спортсе как обычно слоупоки редакторы
+9
-4
+5
Патрик Бергер который в Ливерпуле играл в 2000х!?
+2
0
+2
Конечно, в Байере сейчас классно, а в Баварии что-то полутоксичное в атмосфере. Одно из немногих светлых пятен это Кейн, да и тот невезуч.
+1
-1
0
Ну какая нынешняя Бавария конкурент Баеру...
+1
-1
0
Ответ Balt
Конечно, в Байере сейчас классно, а в Баварии что-то полутоксичное в атмосфере. Одно из немногих светлых пятен это Кейн, да и тот невезуч.
Не все так печально и мрачно в Баварии. Бабки есть, немного менеджмент косячит-но думаю это проблема уйдет в скором времени.
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