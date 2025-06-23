Преемником Симеоне в «Атлетико» может стать Филипе Луис. Мадридцы высоко оценивают тренера «Фламенго» (Mundo Deportivo)
Филипе Луис в будущем может возглавить «Атлетико».
Mundo Deportivo сообщает, что главный тренер «Фламенго» ценится руководством мадридской команды, за которую выступал восемь сезонов. Боссы «Атлетико» высокого мнения не только о профессиональных, но и о личностных качествах бразильца.
Отмечается, что Луис станет идеальным кандидатом на пост тренера, если Диего Симеоне решит покинуть свою должность.
Во главе «Фламенго» Филипе выиграл Кубок и Суперкубок Бразилии, чемпионат Рио-де-Жанейро.
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Опубликовал: Александр Суряев
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