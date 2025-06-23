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  • Ральф Рангник: «У «МЮ» проблема с лидерством без Фергюсона. Кто принимает решения и почему? Лучшие ли это люди? После моего ухода они потратили 800 млн фунтов и стали 15-ми»
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Ральф Рангник: «У «МЮ» проблема с лидерством без Фергюсона. Кто принимает решения и почему? Лучшие ли это люди? После моего ухода они потратили 800 млн фунтов и стали 15-ми»

Ральф Рангник объяснил возникшие у «Манчестер Юнайтед» проблемы.

«Думаю, нужно вернуться к 2013 году, когда сэр Алекс Фергюсон покинул клуб. Пока он был там, он был мозговым центром всего. Вероятно, он также привел в клуб много важных людей. И в момент, когда он ушел, некоторые из этих людей, вероятно, тоже покинули клуб.

С тех пор, мне кажется, у них проблема с лидерством. Кто на самом деле принимает решения и почему? Действительно ли это лучшие люди для этой работы?

Могу лишь сказать, что за те шесть месяцев, что я там провел, даже мне, как главному тренеру, было сложно разобраться. Кто принимал решения? Кто? С кем я мог говорить? Если мы хотели подписать новых игроков, это было сложно. Люди были, но в итоге все было трудно.

После моего ухода они потратили 700, 800 миллионов фунтов, а команда финишировала пятнадцатой. Они много раз меняли тренеров и так далее. Теперь у них Аморим, очень хороший тренер, но если в итоге это не сработает, то придет очередной специалист с новой системой игры или философией, приведет еще несколько игроков…

Должен быть кто-то, кто решает, какая должна быть стратегия, какой тренер впишется в эту систему», – сказал главный тренер сборной Австрии.

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Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
logoМанчестер Юнайтед
logoРальф Рангник
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoАлекс Фергюсон
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