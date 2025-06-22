Лопырева о ЧМ-2018: «Где бы ни ездила, все с большим теплом вспоминают турнир. Наш чемпионат до сих пор №1. И умные люди не разделяют никого по национальностям, не смешивают человеческое с политикой»

Виктория Лопырева рассказала о теплом отношении к ЧМ-2018 в мире футбола.

– Все соцсети обошло твое фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино. О чем говорили?

– Мы встречались в дни, когда все с особенной теплотой отмечали семилетие открытия чемпионата мира в России в 2018 году. И ведь есть что вспомнить! Турнир получился невероятно эмоциональным. И, конечно, добрые воспоминания остались. Мы постоянно на связи, эту дружбу у нас никто не заберет.

– Ходят разговоры, что Россия скоро вернется на международные соревнования.

– Понятно, что сейчас никто во всем мире не может назвать сроки. Но уверена, что, продолжая общаться и принимая персональное участие в таких мероприятиях и встречах, мы приблизим этот день.

Не обо всем можно говорить публично – в «общественной» дипломатии есть такие же правила, как и в международных отношениях стран.

Если говорить о ФИФА, то напомню один факт: 31 марта 2022 года русский признан официальным языком ФИФА, так пусть появится больше поводов говорить о футболе на родном языке.

– По твоим ощущениям, ФИФА и остальные скучают по России?

– Все с большим теплом вспоминают чемпионат мира в нашей стране и то, как все прошло: на высшем уровне. Несмотря на то, что уже прошло семь лет.

И где бы я ни ездила и на каких соревнованиях ни была, наш чемпионат мира до сих пор номер один. Это говорю не только потому, что я россиянка. Знаю изнутри, насколько четко было все организовано. Мы все очень постарались. И каждый, кто причастен к организации, – большой молодец.

– А с негативом или пассивной агрессией сталкивалась?

– Нет. Умные и нормальные люди не разделяют никого по национальностям и не смешивают человеческое с политикой, – сказала посол ЧМ-2018 .