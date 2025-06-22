  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лопырева о ЧМ-2018: «Где бы ни ездила, все с большим теплом вспоминают турнир. Наш чемпионат до сих пор №1. И умные люди не разделяют никого по национальностям, не смешивают человеческое с политикой»
5

Лопырева о ЧМ-2018: «Где бы ни ездила, все с большим теплом вспоминают турнир. Наш чемпионат до сих пор №1. И умные люди не разделяют никого по национальностям, не смешивают человеческое с политикой»

Виктория Лопырева рассказала о теплом отношении к ЧМ-2018 в мире футбола.

– Все соцсети обошло твое фото с президентом ФИФА Джанни Инфантино. О чем говорили?

– Мы встречались в дни, когда все с особенной теплотой отмечали семилетие открытия чемпионата мира в России в 2018 году. И ведь есть что вспомнить! Турнир получился невероятно эмоциональным. И, конечно, добрые воспоминания остались. Мы постоянно на связи, эту дружбу у нас никто не заберет.

– Ходят разговоры, что Россия скоро вернется на международные соревнования.

– Понятно, что сейчас никто во всем мире не может назвать сроки. Но уверена, что, продолжая общаться и принимая персональное участие в таких мероприятиях и встречах, мы приблизим этот день.

Не обо всем можно говорить публично – в «общественной» дипломатии есть такие же правила, как и в международных отношениях стран.

Если говорить о ФИФА, то напомню один факт: 31 марта 2022 года русский признан официальным языком ФИФА, так пусть появится больше поводов говорить о футболе на родном языке.

– По твоим ощущениям, ФИФА и остальные скучают по России?

– Все с большим теплом вспоминают чемпионат мира в нашей стране и то, как все прошло: на высшем уровне. Несмотря на то, что уже прошло семь лет.

И где бы я ни ездила и на каких соревнованиях ни была, наш чемпионат мира до сих пор номер один. Это говорю не только потому, что я россиянка. Знаю изнутри, насколько четко было все организовано. Мы все очень постарались. И каждый, кто причастен к организации, – большой молодец.

– А с негативом или пассивной агрессией сталкивалась?

– Нет. Умные и нормальные люди не разделяют никого по национальностям и не смешивают человеческое с политикой, – сказала посол ЧМ-2018.

Что теперь будет с «Торпедо»?11929 голосов
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВиктория Лопырева
logoФИФА
logoЧМ-2018 FIFA
Политика
logoДжанни Инфантино
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лопырева о Галицком: «Феномен! Мог купить почти любой клуб в мире в какой-то момент, а выбрал развивать родное. Организовал с нуля топовую команду, построил одну из современнейших арен»
25сегодня, 18:41
Лопырева о возвращении России: «Оно обязательно состоится, вопрос только в сроках. Сыграем еще на чемпионате мира, а наши клубы – на World Club Cup!»
1217 июня, 17:05
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа 2024, 13:27
Главные новости
«Бавария» надеется, что «Барса» не купит Нико Уильямса из-за проблем с финансами или регистрацией. Мюнхенцы предлагают вингеру «Атлетика» 12 млн евро в год
1210 минут назад
Садыгов о покупке 50% акций «Серик Беледиеспор»: «Сказки, к этому клубу отношения не имею. По поводу Юрана ничего сказать не могу»
415 минут назад
«Реал» – «Пачука». 2:0 – Гюлер и Беллингем забили, Асенсио удалили на 7-й минуте. Онлайн-трансляция
9937 минут назадLive
Клод Макелеле: «Дель Боске уникален, выделялись его харизма и дальновидность. Он повлиял на меня больше всех. Без такого тренера невозможно собрать «галактикос»
957 минут назад
Асенсио удален на 7-й минуте матча с «Пачукой» на КЧМ. Защитник «Реала» свалил у штрафной Рондона, выходившего один на один
5159 минут назадФото
«Краснодар» предложил 4 млн евро за хавбека «Нанта» Дугласа (Ouest-France)
14сегодня, 19:11
Юран возглавит турецкий «Серик Беледиеспор», 50% которого купил инвестор «Химок» Садыгов (Sport24)
93сегодня, 19:02
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Реал» играет с «Пачукой», «Ювентус» разгромил «Видад», «Ман Сити» против «Аль-Айна»
1587сегодня, 19:01Live
Неожиданные места, где смотрят футбол: на космической станции, в церкви под орган, на свадьбе игрока РПЛ
сегодня, 19:00Спецпроект
Хаби Алонсо: «Винисиус должен снова играть решающую роль, как он это делал много раз. Непредсказуемый стиль игры отличает его от других»
8сегодня, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Пачуки» наступил Винисиусу на ногу в штрафной, судья не дал пенальти. Экс-арбитр Фернандес объяснил, что Луна успел выбить мяч
623 минуты назадФото
Камбьязо говорил с «Ман Сити» в январе: «У них почти неограниченные финансовые ресурсы, их владельцы невероятно богаты. Было приятно пообщаться, но я счастлив в «Ювентусе»
39 минут назад
Удаление защитника «Реала» Асенсио на 7-й минуте – самое быстрое в истории межконтинентальных клубных турниров
742 минуты назад
«Фенербахче» предложил Дэвиду 55 млн евро за три года (Haber Global)
652 минуты назад
«Галатасарай», «Вест Хэм» и «Лидс» хотят подписать Рэмсдейла. Вратаря вылетевшего из АПЛ «Саутгемптона» можно купить за 20 млн фунтов
2сегодня, 19:04
«Манчестер Сити» – «Аль-Айн». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
1сегодня, 19:01
Евро-2025 (U21). 1/4 финала. Германия играет с Италией, Франция победила Данию
10сегодня, 19:01Live
Йылдыз набрал 12 очков за 2 гола «Видаду». Полузащитник «Ювентуса» забил в обеих играх КЧМ
сегодня, 18:58Фэнтези
«Зенит» сыграет с «Зенитом-2» 25 июня в закрытом режиме на клубной базе
4сегодня, 18:33
Запрос по Санчо сделал «Фенербахче». «Наполи» общается с вингером «МЮ», но его зарплата слишком высока для итальянцев (Ягыз Сабунджуоглу)
3сегодня, 18:29