Бруну хочет остаться в «МЮ». Ineos намерен строить команду вокруг португальца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, в «МЮ» также хотят, чтобы португалец остался. Между клубом и игроком было длительное общение, в ходе которого было подчеркнуто, что Ineos намерен продолжать строить команду вокруг своего 29-летнего капитана.

Бруну хотел получить ясность в отношении вектора развития «МЮ» и того, совпадают ли их амбиции с его – стать центральным элементом конкурентоспособной и успешной команды. Доводы «Манчестер Юнайтед» на встрече удовлетворили футболиста.

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26 комментариев
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Бруну свои лучшие игровые годы, прайм в кризисном МЮ убил, а ведь мог бы заметно большего добиться.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ineos это спонсор?
это конкурент iqos
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ineos это спонсор?
Это владелец клуба.
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Ответ Elik1989
Аналогичный вопрос. Летом 30 лет. Еще 2-3 сезона и плавный переход на лавку или в лигу, где будет меньше нагрузки.
Он как пришел в МЮ , матчи которые он пропустил можно посчитать по пальцам одной руки, и этот человек в 33 сядет на банку?
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Да Роналду лучший португалец в истории МЮ
+4
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Ответ Evgen_Hazard
Не многовато ли лет человек вокруг которого хотят строить команду?
Аналогичный вопрос. Летом 30 лет. Еще 2-3 сезона и плавный переход на лавку или в лигу, где будет меньше нагрузки.
+4
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+2
Не многовато ли лет человек вокруг которого хотят строить команду?
+4
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Ответ MustangGT
Ну тоже правильно. Топам он не нужен, а менять шило на мыло? Лучше уж болото знакомое, чем незнакомое.
Кто сказал что не нужен ?
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
Я считаю, что Месси круче Роналду. Но как же бесит такая ахинея
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Ну тоже правильно. Топам он не нужен, а менять шило на мыло? Лучше уж болото знакомое, чем незнакомое.
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Ineos намерен строить команду вокруг португальца -)) Так тренер будет строить команду или Ineos, пхаха
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Бруну сможет играть до возраста Модрича .
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""Бруну хочет остаться в «МЮ». Ineos намерен строить команду вокруг португальца"" - наныл
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А чего не вокруг Эванса?
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Ответ deadjoker
Роналду берите обратно
Пока не починят бассейн он не вернется!
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Ответ Black Phoenix
Бруну свои лучшие игровые годы, прайм в кризисном МЮ убил, а ведь мог бы заметно большего добиться.
надеюсь, хоть со сборной что то выиграет. Он один из лучших в сборной, если не лучший...
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Алё! Центральная?!
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Ответ Пользователь_7
Он как пришел в МЮ , матчи которые он пропустил можно посчитать по пальцам одной руки, и этот человек в 33 сядет на банку?
Да, вполне себе могу это представить. Рано или поздно эти нагрузки скажутся, оч рад буду, если я ошибаюсь.
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Браво Бруну 👏👏👏ты любимец нашего всего МЮ и болельщиков
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к 30 годам выиграл пару кубков, человеку комфортно в маню
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Ineos это спонсор?
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