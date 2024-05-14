Бруну хочет остаться в «МЮ». Ineos намерен строить команду вокруг португальца

Бруну Фернандеш намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Athletic, в «МЮ» также хотят, чтобы португалец остался. Между клубом и игроком было длительное общение, в ходе которого было подчеркнуто, что Ineos намерен продолжать строить команду вокруг своего 29-летнего капитана.

хотел получить ясность в отношении вектора развития «МЮ» и того, совпадают ли их амбиции с его – стать центральным элементом конкурентоспособной и успешной команды. Доводы « » на встрече удовлетворили футболиста.