Бруну хочет остаться в «МЮ». Ineos намерен строить команду вокруг португальца
Бруну Фернандеш намерен остаться в «Манчестер Юнайтед».
По данным The Athletic, в «МЮ» также хотят, чтобы португалец остался. Между клубом и игроком было длительное общение, в ходе которого было подчеркнуто, что Ineos намерен продолжать строить команду вокруг своего 29-летнего капитана.
Бруну хотел получить ясность в отношении вектора развития «МЮ» и того, совпадают ли их амбиции с его – стать центральным элементом конкурентоспособной и успешной команды. Доводы «Манчестер Юнайтед» на встрече удовлетворили футболиста.