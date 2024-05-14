Тен Хаг о Бруну: «Он создал больше всего моментов в АПЛ, забивал важные голы. Очевидно, он очень важен для нас не только сейчас, но и за все время в «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал слухи вокруг Бруну Фернандеша.

На фоне интереса «Баварии» главный тренер «МЮ» ответил на вопрос о будущем португальца.

«Это тот же самый вопрос, что и на прошлой неделе, я уже отвечал на него.

Очевидно, что он очень важен для нас, и не только сейчас, но и за все время здесь. Он показал, что является ключевым игроком, создал больше всего моментов в Премьер-лиге, забивал важные голы. Он очень ценный игрок», – сказал тен Хаг.

В текущем сезоне АПЛ Бруну провел 33 матча, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач. Его статистика – здесь.

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2 комментария
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### модеры, вы дегенераты, конечно)
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