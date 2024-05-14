Венгрия первой объявила состав на Евро. Собослаи – в списке

Теги Ливерпуль высшая лига Венгрия сборная Венгрии по футболу Петер Гулачи Лоик Него Ференцварош Вилли Орбан Аттила Фиола Ласло Кляйнхайслер Денеш Дибус Адам Ланг Адам Надь Роланд Шаллаи Даниэль Газдаг Эндре Ботка Мартин Адам Жолт Надь Каллум Стайлз Аттила Салаи Барнабаш Варга Андраш Шефер Доминик Собослаи Бендегуз Болла Кевин Чобот Петер Саппанош Михай Ката Мартон Дардаи Ботонд Балог Кристофер Хорват Милош Керкез Евро-2024 Футбол

Сборная Венгрии объявила состав на Евро-2024.

Венгрия стала первой сборной, опубликовавшая официальную заявку на чемпионат Европы.

Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»)

Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»)

Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Андраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»)

Нападающие: Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниэль Газдаг («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»)

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10 комментариев
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Ответ xuga9utds2
Где Кирай?
Ты с какого года перестал футбол смотреть??
+11
0
+11
Ответ xuga9utds2
Где Кирай?
Штаны порвались:)
+10
0
+10
Где Кирай?
+5
0
+5
С какого перепугу Собослаи нападающий?))
А так, неплохой, средний по европейским меркам состав.
+6
-2
+4
Буду за Венгрию на ЧЕ
+3
0
+3
Ответ xuga9utds2
Где Кирай?
Штаны не в моде
+1
0
+1
Что хорват делает в сборной Венгрии?
+3
-3
0
Хороший сбалансированный состав, выделяется оборона, латерали, и инсайды Собослаи и Шаллаи, слабое место на таком уровне - креативность опорной зоны и отсутствие качественного нападающего, не спохватились с Дьокерешем, хотя Орбана, Стайлза и вообще не имеющего кровного отношения к Венгрии Него взяли.
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Ответ Vladimir Frolov
Ты с какого года перестал футбол смотреть??
🤣🤣👏
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