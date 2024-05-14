Венгрия первой объявила состав на Евро. Собослаи – в списке
Сборная Венгрии объявила состав на Евро-2024.
Венгрия стала первой сборной, опубликовавшая официальную заявку на чемпионат Европы.
Вратари: Денеш Дибус («Ференцварош»), Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Петер Саппанош («Пакш»)
Защитники: Ботонд Балог («Парма»), Эндре Ботка («Ференцварош»), Мартон Дардаи («Герта»), Аттила Фиола («Фехервар»), Адам Ланг («Омония»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Аттила Салаи («Фрайбург»)
Полузащитники: Бендегуз Болла («Серветт»), Михай Ката (МТК), Милош Керкез («Борнмут»), Ласло Кляйнхайслер («Хайдук»), Адам Надь («Специя»), Жолт Надь («Академия Пушкаш»), Лоик Него («Гавр»), Андраш Шефер («Унион»), Каллум Стайлз («Сандерленд»)
Нападающие: Мартин Адам («Ульсан»), Кевин Чобот («Уйпешт»), Даниэль Газдаг («Филадельфия»), Кристофер Хорват («Кечкемет»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Барнабаш Варга («Ференцварош»)
А так, неплохой, средний по европейским меркам состав.