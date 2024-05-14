Бонгонда об Абаскале: «Многих тренеров с громкими именами увольняли, это не значит, что они плохие. Может сложиться в другом клубе, и все скажут, что проблемы были только в «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль Футбол

Тео Бонгонда пожелал удачи Гильермо Абаскалю.

Назови лучших тренеров в своей карьере.

– Я не могу сказать, кто был лучшим. Это сложно. Для меня один тренер может быть лучшим. Потом ты спросишь у другого футболиста, а он тебе скажет, что это худший тренер в его карьере, потому что он мало играл.

Каждый тренер имеет какую-то свою особенность. У Абаскаля был свой путь. В «Спартаке» он не смог добиться того, чего хотел. Но, может быть, в другом клубе у него все сложится чудесным образом, и все тогда в один голос скажут, что проблемы у него были исключительно в «Спартаке». Не стоит судить тренера. Есть множество специалистов с громкими именами, которые были уволены из своих клубов, но это не значит, что они плохие тренеры.

У тебя есть обида на Абаскаля?

– Благодаря ему оказался здесь, он мне дал мне эту возможность. Я никогда не буду его критиковать только по той причине, что что-то не вышло так, как мне хотелось. Желаю ему найти клуб, с которым он добьется триумфа, – сказал вингер «Спартака».

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12 комментариев
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"Может сложиться в другом клубе, и все тогда скажут, что проблемы были исключительно в «Спартаке»"

Эмери и Тедеско плюсуют
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Три ЛЕ возьмет, как тренеришка :)
+8
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+8
Хорошо сказано
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+5
Ответ Aleksey Yashin
"Может сложиться в другом клубе, и все тогда скажут, что проблемы были исключительно в «Спартаке»" Эмери и Тедеско плюсуют
ну в сборной Бельгии трудно провалится , а Эмири действительно очень крут .
+3
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+3
Где-то улыбнулся один тренеришка
+2
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+2
Всё же для тренера немаловажно, чтобы среди игроков были единомышленники и в первую очередь капитан с другими опытными игроками. А в Спартаке один контрак выбивает, второй всё выспаться никак не может после каток в КС, третий решил стать тру гэнгста рэпером, а остальные тупо в носу ковыряют. Про спартаковское куроводство, которое это всё допустило, даже говорить не хочется.
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Мне кажется в Спартаке надо давать ГТ молоко за вредность совета директоров и в трудовой год за два прописывать. Взять сейчас Моуринью, по мне так он и пол года не протянет.
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Ну так проблема в Спартаке и есть, в руководстве, структуре, трансферной политике, как угодно. За 20 с лишним лет ни у одного тренера толком ничего не получалось на дистанции больше сезона-двух, только Каррера на аномальном везении и неудачах конкурентов сделал спартачей чемпионами. Сюда условного Гвардиолу пригласи - и даже он провалится.
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Чрезвычайно дипломатичный парень, особенно, в полном интервью:)
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В случае Спартака можно вспомнить ещё Лаудрупа, Якина, даже Карпина и Черчесова. В такой атмосфере как в Спартаке сложно работать, она нездоровая.
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Он начал догадываться.
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Ответ MrFrost
Всё же для тренера немаловажно, чтобы среди игроков были единомышленники и в первую очередь капитан с другими опытными игроками. А в Спартаке один контрак выбивает, второй всё выспаться никак не может после каток в КС, третий решил стать тру гэнгста рэпером, а остальные тупо в носу ковыряют. Про спартаковское куроводство, которое это всё допустило, даже говорить не хочется.
Ну не соответствуют игроки и руководители Спартака высоким тренерским качествам Абаскаля. Что поделаешь..

Ну и нечего приглашать такого великого тренера было.

Кем Абаскаль на момент приглашения в Спартак был ?
Тренер молодежной команды Базеля...
Ну и пусть бы тренировал базелевскую молодежку, зачем такого великого специалиста звать было.
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