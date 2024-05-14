Бонгонда об Абаскале: «Многих тренеров с громкими именами увольняли, это не значит, что они плохие. Может сложиться в другом клубе, и все скажут, что проблемы были только в «Спартаке»

Тео Бонгонда пожелал удачи Гильермо Абаскалю.

– Назови лучших тренеров в своей карьере.

– Я не могу сказать, кто был лучшим. Это сложно. Для меня один тренер может быть лучшим. Потом ты спросишь у другого футболиста, а он тебе скажет, что это худший тренер в его карьере, потому что он мало играл.

Каждый тренер имеет какую-то свою особенность. У Абаскаля был свой путь. В « » он не смог добиться того, чего хотел. Но, может быть, в другом клубе у него все сложится чудесным образом, и все тогда в один голос скажут, что проблемы у него были исключительно в «Спартаке». Не стоит судить тренера. Есть множество специалистов с громкими именами, которые были уволены из своих клубов, но это не значит, что они плохие тренеры.

– У тебя есть обида на Абаскаля?

– Благодаря ему оказался здесь, он мне дал мне эту возможность. Я никогда не буду его критиковать только по той причине, что что-то не вышло так, как мне хотелось. Желаю ему найти клуб, с которым он добьется триумфа, – сказал вингер «Спартака».