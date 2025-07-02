Отец Медины про отстранение: «Мне неизвестно об этом. У него еще год по контракту со «Спартаком»
Отец Хесуса Медины ответил на вопрос о ситуации в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Медина вместе с двумя другими игроками тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Утверждалось, что тренер не рассчитывает на этих футболистов в ближайшей перспективе.
«Будущее Медины? Я ничего не знаю. Думаю, что на данный момент ничего нет [кроме «Спартака»], у него еще один год по контракту.
Обсуждалось ли продление контракта? На данный момент нет. Отстранение? Об этом мне тоже неизвестно», – сказал Франциско Медина.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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