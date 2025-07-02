Отец Медины про отстранение: «Мне неизвестно об этом. У него еще год по контракту со «Спартаком»

Отец Хесуса Медины ответил на вопрос о ситуации в «Спартаке».

Ранее сообщалось , что Медина вместе с двумя другими игроками тренировались отдельно от команды по решению главного тренера красно-белых Деяна Станковича . Утверждалось, что тренер не рассчитывает на этих футболистов в ближайшей перспективе.

«Будущее Медины? Я ничего не знаю. Думаю, что на данный момент ничего нет [кроме «Спартака »], у него еще один год по контракту.

Обсуждалось ли продление контракта? На данный момент нет. Отстранение? Об этом мне тоже неизвестно», – сказал Франциско Медина.