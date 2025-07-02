«Брага» не продала Гомеса «Спартаку» за 8 млн евро. Отступные защитника – 30 млн (Record)
«Брага» отказалась продавать в «Спартак» Виктора Гомеса.
По информации Record, московский клуб предложил за 25-летнего защитника 8 млн евро, но «Брага» отклонила предложение. Отмечается, что португальский клуб рассчитывает на Гомеса в предстоящем сезоне.
Контракт Гомеса с «Брагой» истекает летом 2028 года, отступные испанца составляют 30 млн евро. Статистику футболиста можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?16241 голос
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Record
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