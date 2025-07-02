Ольмо о КЧМ: «У участников будет меньше времени на отдых, условия тяжелые.»Барса» же рада провести полноценную предсезонку»

Дани Ольмо высказался о последствиях клубного ЧМ для команд-участниц.

«Я надеюсь, что это не повлияет на них, потому что не желаю никому плохого. Я не так много следил [за турниром], потому что матчи проходили очень поздно, но условия были тяжелыми. У них будет меньше времени на отдых.

Что касается нас, то мы рады отдохнуть и провести полноценную подготовку к сезону перед чемпионатом мира», – сказал полузащитник «Барселоны».