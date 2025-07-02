Зоммер заинтересовал «Галатасарай». Предложений вратарю и «Интеру» пока не было (Фабрицио Романо)

Янн Зоммер привлек интерес «Галатасарая».

По информации инсайдера Фабрицио Романо , игрок «Интера » стал одним из кандидатов на роль нового вратаря турецкого клуба.

Однако клуб рассматривает несколько разных вариантов. На данный момент ни Зоммеру , ни «Интеру» не было сделано никаких предложений.

В минувшем сезоне швейцарец провел 33 матча в Серии А, 13 из которых – на ноль. Подробная статистика 36-летнего вратаря доступна по ссылке .