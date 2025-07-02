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Зоммер заинтересовал «Галатасарай». Предложений вратарю и «Интеру» пока не было (Фабрицио Романо)

Янн Зоммер привлек интерес «Галатасарая».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, игрок «Интера» стал одним из кандидатов на роль нового вратаря турецкого клуба.

Однако клуб рассматривает несколько разных вариантов. На данный момент ни Зоммеру, ни «Интеру» не было сделано никаких предложений.

В минувшем сезоне швейцарец провел 33 матча в Серии А, 13 из которых – на ноль. Подробная статистика 36-летнего вратаря доступна по ссылке.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо
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