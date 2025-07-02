Мюллер об «МЮ»: «Я не подхожу им, а они мне. Нам не будет весело, так что это не вариант»

Томас Мюллер не согласился бы перейти в «Манчестер Юнайтед».

35-летний полузащитник покинет «Баварию» после клубного чемпионата мира.

О трансфере в манчестерский клуб

«Да, я думал об этом. Были моменты, когда я думал, что было бы неплохо это испытать».

О том, выглядит ли переход в «Юнайтед» привлекательным

«Много раз... Или вы имеете в виду сейчас? Сейчас? Нет, нет. Я не подхожу им, а они не подходят мне.

Им не будет весело [со мной], и мне не будет весело, так что это не вариант», – сказал Мюллер в интервью CBS Sports.