«Страсбур» выкупил Барко у «Брайтона». Контракт защитника – до 2029-го

«Страсбур» выкупил Валентина Барко у «Брайтона».

Аргентинский защитник перешел во французский клуб на правах аренды зимой. В феврале сообщалось , что «Страсбур » будет обязан выкупить футболиста за 8 млн фунтов.

20-летний игрок подписал постоянное соглашение со «Страсбуром» до 2029 года.

В минувшем сезоне Барко провел за французов 15 официальных матчей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .