«Страсбур» выкупил Барко у «Брайтона». Контракт защитника – до 2029-го
«Страсбур» выкупил Валентина Барко у «Брайтона».
Аргентинский защитник перешел во французский клуб на правах аренды зимой. В феврале сообщалось, что «Страсбур» будет обязан выкупить футболиста за 8 млн фунтов.
20-летний игрок подписал постоянное соглашение со «Страсбуром» до 2029 года.
В минувшем сезоне Барко провел за французов 15 официальных матчей. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?15708 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Страсбура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости