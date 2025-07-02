«Ньюкасл» показал флаг, похожий на знамя Японии во время Второй мировой войны, в ролике о новой форме. Клуб отредактировал видео и извинился

Ролик «Ньюкасла» с презентацией формы вызвал ассоциации со Второй мировой войной.

В видео с участием певца и болельщика «Ньюкасла» Сэма Фендера, посвященном презентации резервной формы на сезон-2025/26, был показан флаг, напоминающий флаг Восходящего Солнца, использовавшийся вооруженными силами Японии до конца Второй мировой войны. В ряде стран, включая Южную Корею, Китай и ряд государств Юго-Восточной Азии, этот флаг считается символом японского милитаризма, а его использование воспринимается как оскорбление.

После того, как ролик подвергся критике, он был удален из соцсетей «Ньюкасла».

«Реакция на наш новый третий комплект от adidas была особенной, но в видео, посвященном его презентации, была сцена, которая могла непреднамеренно оскорбить. Мы приносим извинения. Мы убрали этот кадр, чтобы как можно больше болельщиков смогли насладиться зрелищем», – сообщил представитель «Ньюкасла ».