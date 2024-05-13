Постекоглу о «Ман Сити»: «Выдающаяся команда. Они с «Арсеналом» – эталон АПЛ. Но «Тоттенхэм» собирается побороться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити».

Завтра «шпоры» примут «горожан» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. После 36 матчей «Сити» с 85 очками занимает в турнирной таблице второе место, имея игру в запасе по сравнению с лидирующим «Арсеналом» (86). «Тоттенхэм» с 63 очками располагается на пятом.

«У нас осталось шесть очков, за которые можно бороться. Для нас это главное.

Во вторник вечером нас ждет важный матч против «Сити», это станет отличным испытанием, как и игра с «Шеффилд Юнайтед».

Я думаю, у нас есть все необходимое, чтобы сыграть в свой футбол и посмотреть, к чему это нас приведет.

«Ман Сити» – выдающаяся команда. Вместе с «Арсеналом» они сейчас эталон АПЛ. Они опережают нас на 20 с лишним очков, и нам есть, что отыгрывать.

Но это домашний матч, это 95 минут футбола, и мы собираемся побороться», – заявил главный тренер «Тоттенхэма».

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2 комментария
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