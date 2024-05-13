В «Челси» растет ощущение, что Почеттино не заслуживает отставки. Результаты показывают, что без травм «синие» могли выступать успешнее (Daily Mail)

В «Челси» растет ощущение, что Маурисио Почеттино не заслуживает отставки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Трехматчевая победная серия в показывает, что без травм «синие» могли выступать успешнее. Благодаря тому, что сейчас в распоряжении тренера больше игроков, он гораздо чаще по ходу матчей использует замены, которые влияют на результат, и умело управляет игрой, производя тактические перестановки.

Контракт Почеттино с « » рассчитан до июня 2025 года.

После 36 матчей лондонцы занимают в АПЛ 7-е место.