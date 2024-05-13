В «Челси» растет ощущение, что Почеттино не заслуживает отставки. Результаты показывают, что без травм «синие» могли выступать успешнее (Daily Mail)

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Футбол

В «Челси» растет ощущение, что Маурисио Почеттино не заслуживает отставки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Трехматчевая победная серия в АПЛ показывает, что без травм «синие» могли выступать успешнее. Благодаря тому, что сейчас в распоряжении тренера больше игроков, он гораздо чаще по ходу матчей использует замены, которые влияют на результат, и умело управляет игрой, производя тактические перестановки.

Контракт Почеттино с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

После 36 матчей лондонцы занимают в АПЛ 7-е место.

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6 комментариев
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Да Челси отличную игру показывают зачастую, достойную для борьбы за топ-4, но реализация отвратная. Как только Джексон перестал пороть моменты сразу всё пошло (ну и про Палмера не забываем, который в соло вытаскивает игры для команды)
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С учётом глобальной перестройки и молодости и неопытности состава, вполне достойно играть стали, если еврокубки зацепят, возможно нужно будет дать шанс в следующем сезоне.
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Так у Челси и Поча есть игра. Даже со всем этим молодняком и кучей травм. А у того же Тен Хаага за большее время игры как не было,так и нет.
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Гнать сейчас Поча глупо. Ситуация совсем не равна МЮ и требований к работе Тен Хага.
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Эврика, блин. Ну хорошо хоть так, Почу удачи и сил.
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Ответ Денис Свиридов
Да Челси отличную игру показывают зачастую, достойную для борьбы за топ-4, но реализация отвратная. Как только Джексон перестал пороть моменты сразу всё пошло (ну и про Палмера не забываем, который в соло вытаскивает игры для команды)
Фактор Палмера тут как раз против тренера,
когда он пропускал игру - команда в атаке смотрелась беззубо
Не может клуб, который тратит столько за лето - зависеть в атаке от одного игрока.
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