В «Челси» растет ощущение, что Почеттино не заслуживает отставки. Результаты показывают, что без травм «синие» могли выступать успешнее (Daily Mail)
В «Челси» растет ощущение, что Маурисио Почеттино не заслуживает отставки.
Об этом сообщает Daily Mail.
Трехматчевая победная серия в АПЛ показывает, что без травм «синие» могли выступать успешнее. Благодаря тому, что сейчас в распоряжении тренера больше игроков, он гораздо чаще по ходу матчей использует замены, которые влияют на результат, и умело управляет игрой, производя тактические перестановки.
Контракт Почеттино с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.
После 36 матчей лондонцы занимают в АПЛ 7-е место.
когда он пропускал игру - команда в атаке смотрелась беззубо
Не может клуб, который тратит столько за лето - зависеть в атаке от одного игрока.