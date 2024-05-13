Семин о Семаке: «С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак Юрий Семин премьер-лига Россия Футбол

Юрий Семин поделился мнением о будущем Сергея Семака.

В 28-м туре Мир РПЛ «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0:1. Петербуржский клуб опустился на вторую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Динамо». 

– Что у «Зенита» не получилось в матче ЦСКА, что сломалось у команды?

– Ну об этом Семак сказал, правильно сказал – не получается реализация. Моменты создаются, но реализация на сегодняшний момент не позволяет им побеждать.

– Семака не отправят летом в отставку?

– С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер, который есть сегодня. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?

– Кого считаете фаворитом в Кубке России?

– Фаворит, я думаю, «Зенит», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну как это зачем? Он же рискует не выиграть шестой раз подряд! Это провал.
+8
-5
+3
Менять Семака действительно не имеет смысла. Среди наших вряд ли можно найти лучше, если только сам Семин)))
А иностранцы, это всегда риск.
+4
-2
+2
Летом клуб ждём мини-перестройка, половину бразильцев и иностранцев сольют. Подтянут молодых русских ребят, может даже со своей спортивной школы.
В нынешних реалиях российского футбола и футбола Зенита - это было бы правильное решение.
0
0
0
Ответ Owen_the_Simple
Ну как это зачем? Он же рискует не выиграть шестой раз подряд! Это провал.
Плюс Кубок. Это дважды провал!
+2
-2
0
Ответ Ya Tolik
Летом клуб ждём мини-перестройка, половину бразильцев и иностранцев сольют. Подтянут молодых русских ребят, может даже со своей спортивной школы. В нынешних реалиях российского футбола и футбола Зенита - это было бы правильное решение.
А кого конкретно из иностранцев предлагаете убрать?Ренан и Кейрос в арендах до зимы.Изидор ничего не показал,Вендел "устал".Артур три месяца в команде...А в академии нет под основу вообще никого,но могут вернуть Козлова из Балтики,есть опция обратного выкупа.
+1
-1
0
Ответ Ya Tolik
Летом клуб ждём мини-перестройка, половину бразильцев и иностранцев сольют. Подтянут молодых русских ребят, может даже со своей спортивной школы. В нынешних реалиях российского футбола и футбола Зенита - это было бы правильное решение.
Летом прикупят кого-нибудь 🤣 типа Малкома, на этом все закончится. Это политика руководства клуба.
0
0
0
Ответ arspurs9
Семак - слабый тренер для больших задач, в Европе его стабильно пинали. Но сейчас нас нет в Европе, мы варимся в собственном соку. Если навыков Сергея хватает для того, что бы имея вдвое больший бюджет и привилегии выигрывать все дома, то для чего менять? Даже если проиграют нынешний титул. 5 чемпионств к ряду, это хороший результат.
Нет у Зенита вдвое большего бюджета,зачем вы врёте все время об этом?
https://m.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html
У Зенита он на это сезон 153 млн.
Играли в ЕК был 180.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий