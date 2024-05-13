Семин о Семаке: «С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?»

Юрий Семин поделился мнением о будущем Сергея Семака.

В 28-м туре Мир «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0:1. Петербуржский клуб опустился на вторую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Динамо».

– Что у « » не получилось в матче , что сломалось у команды?

– Ну об этом сказал, правильно сказал – не получается реализация. Моменты создаются, но реализация на сегодняшний момент не позволяет им побеждать.

– Семака не отправят летом в отставку?

– С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер, который есть сегодня. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?

– Кого считаете фаворитом в Кубке России?

– Фаворит, я думаю, «Зенит», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».