Семин о Семаке: «С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?»
Юрий Семин поделился мнением о будущем Сергея Семака.
В 28-м туре Мир РПЛ «Зенит» уступил ЦСКА со счетом 0:1. Петербуржский клуб опустился на вторую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед «Динамо».
– Что у «Зенита» не получилось в матче ЦСКА, что сломалось у команды?
– Ну об этом Семак сказал, правильно сказал – не получается реализация. Моменты создаются, но реализация на сегодняшний момент не позволяет им побеждать.
– Семака не отправят летом в отставку?
– С ним продлили контракт. Правильно сделали – он самый лучший тренер, который есть сегодня. «Зенит» каждый год с наградами, зачем его менять?
– Кого считаете фаворитом в Кубке России?
– Фаворит, я думаю, «Зенит», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
А иностранцы, это всегда риск.
В нынешних реалиях российского футбола и футбола Зенита - это было бы правильное решение.
https://m.sports.ru/football/1115022357-byudzhet-spartaka-na-2023-j-130-135-mln-evro-lukojl-ne-stanet-umenshat.html
У Зенита он на это сезон 153 млн.
Играли в ЕК был 180.