Ивич может возглавить «Фенербахче». Экс-тренер «Краснодара» встречался с руководством клуба – решение примут к июню («РБ Спорт»)
Владимир Ивич может возглавить «Фенербахче».
По информации «РБ Спорт», экс-тренер «Краснодара» провел встречу со спортивным директором турецкого клуба Марио Бранко. Ожидается, что «Фенербахче» примет окончательное решение ближе к началу июня.
Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара» в марте. Под руководством сербского специалиста клуб проиграл лишь 3 из 20 матчей нынешнего сезона Мир РПЛ и стал лидером по итогам осенней части чемпионата.