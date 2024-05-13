Ивич может возглавить «Фенербахче». Экс-тренер «Краснодара» встречался с руководством клуба – решение примут к июню («РБ Спорт»)

Владимир Ивич может возглавить «Фенербахче».

По информации «РБ Спорт», экс-тренер « » провел встречу со спортивным директором турецкого клуба Марио Бранко. Ожидается, что « » примет окончательное решение ближе к началу июня.

покинул пост главного тренера «Краснодара» в марте. Под руководством сербского специалиста клуб проиграл лишь 3 из 20 матчей нынешнего сезона Мир и стал лидером по итогам осенней части чемпионата.