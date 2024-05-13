Ивич может возглавить «Фенербахче». Экс-тренер «Краснодара» встречался с руководством клуба – решение примут к июню («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Владимир Ивич Краснодар Футбол

Владимир Ивич может возглавить «Фенербахче».

По информации «РБ Спорт», экс-тренер «Краснодара» провел встречу со спортивным директором турецкого клуба Марио Бранко. Ожидается, что «Фенербахче» примет окончательное решение ближе к началу июня.

Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара» в марте. Под руководством сербского специалиста клуб проиграл лишь 3 из 20 матчей нынешнего сезона Мир РПЛ и стал лидером по итогам осенней части чемпионата.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Значит в след году Фенербахче чемпион турции
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий