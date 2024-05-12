Кордоба о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» сам отдал титул. Это ответственность команды, не тренера»

Джон Кордоба отрицает, что смена тренера лишила «Краснодар» шансов на титул.

В марте « » уволил с поста главного тренера . Команду возглавил .

«Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам.

В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера», – сказал нападающий «Краснодара».

За 2 тура до конца Мир РПЛ «Краснодар» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего « » на 3 очка.

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