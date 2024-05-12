Кордоба о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» сам отдал титул. Это ответственность команды, не тренера»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Мурад Мусаев Чемпионат.com Футбол

Джон Кордоба отрицает, что смена тренера лишила «Краснодар» шансов на титул.

В марте «Краснодар» уволил с поста главного тренера Владимира Ивича. Команду возглавил Мурад Мусаев.

«Не удивило, что клуб принял решение поменять тренера. Нам надо уважать это решение. Конечно, Мусаев доверяет мне, как и другим ребятам.

В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера», – сказал нападающий «Краснодара».

За 2 тура до конца Мир РПЛ «Краснодар» занимает 3-е место в таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на 3 очка.

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13 комментариев
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Будет конечно смешно, если Краснодар обыграет Динамо и чемпионом станет Зенит в итоге. Хотя такой расклад вполне возможен и вероятен. Но такая концовка рпл это жесть конечно, первый раз такое вижу как 2 фаворита сливают все свои заключителтнве матчи подряд. Особенно Зенит, несколько туров назад с вероятность 99% Зенит уже был чемпионом после победы над Краснодаром, но потом лютая жесть пошла у Зенита. Походу они реально уже чемпионство отпраздновали в том матче и потом просто ситуация вышла из под контроля после сенсационного поражения от Рубина дома
+13
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+13
Еще не факт , все может быть, но по их игре, уже точно отдали
+5
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Ответ Кирилл Смирнов
а что имеется ввиду под фразой "Не удивило, что клуб решил поменять тренера"? в смысле, было ожидаемо? Или это такой способ ухода от ответа?
видимо уже было несколько конфликтов между руководством и главным тренером о которых знали игроки. и замена тренера их никак не удивила.
+5
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Хаха, уже решили что отдали, хотя еще все шансы в наличии? Вот лузеры!
+4
0
+4
а что имеется ввиду под фразой "Не удивило, что клуб решил поменять тренера"? в смысле, было ожидаемо? Или это такой способ ухода от ответа?
+1
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Кордоба должен был забивать головой с потрясающей передачи Сперцяна ( Господи , какой футболист )
+1
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+1
Ответ Рома Агаян
Будет конечно смешно, если Краснодар обыграет Динамо и чемпионом станет Зенит в итоге. Хотя такой расклад вполне возможен и вероятен. Но такая концовка рпл это жесть конечно, первый раз такое вижу как 2 фаворита сливают все свои заключителтнве матчи подряд. Особенно Зенит, несколько туров назад с вероятность 99% Зенит уже был чемпионом после победы над Краснодаром, но потом лютая жесть пошла у Зенита. Походу они реально уже чемпионство отпраздновали в том матче и потом просто ситуация вышла из под контроля после сенсационного поражения от Рубина дома
Зениту бы Ахмат обыграть для начала)
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Тренера нет.. его уволили.. сейчас это так, чей то внучатый племянник)
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Прикол если Краснодар в итоге станет чемпионом.)))
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Не удивлюсь, если мясо быков обгонит по итогу
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Еще не факт , все может быть, но по их игре, уже точно отдали
Нужно выиграть у Сочи для начала, а там будет видно.
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Ответ andrei ni
Зениту бы Ахмат обыграть для начала)
Зенит с Ахматом всегда плохо играет, а сейчас Ахмат на ходу, будет тяжёлая игра!
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Ответ Роман Шаров
Зенит с Ахматом всегда плохо играет, а сейчас Ахмат на ходу, будет тяжёлая игра!
сольют матч грозненцы, Зенит 3 точно забьет (договорняк прям лютый, можете скринить)
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