Защитник «Байера» Та вошел в заявку Германии на Евро-2024 – DFB сообщил об этом в видео тиктокера из службы сиделок и его 93-летней подопечной. О вызове Шлоттербека объявили в выпуске новостей

Сборная Германии начала объявлять состав на Евро-2024.

Сегодня было объявлено о попадании в заявку на предстоящий турнир защитника « » . Немецкий футбольный союз сообщил об этом посредством шуточного видео тиктокера Рашида Хамида, представляющего Pflege Smile – службу приходящих сиделок для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. В ролике Хамид дарит одной из своих подопечных, 93-летней пенсионерке по имени , форму сборной и торт с изображением Та.

Кроме того, во вчерашнем выпуске новостей Tagesschau сообщили о вызове в сборную защитника дортмундской « » Нико Шлоттербека. Вскоре после этого DFB поделился фрагментом в сторис.

Как сообщает Sport1, имена игроков, которые сыграют за Германию на Евро-2024, планируется объявлять разными способами ежедневно до оглашения полной заявки в четверг. Отмечается, что такой подход позволит предотвратить утечки о составе сборной.