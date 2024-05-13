Защитник «Байера» Та вошел в заявку Германии на Евро-2024 – DFB сообщил об этом в видео тиктокера из службы сиделок и его 93-летней подопечной. О вызове Шлоттербека объявили в выпуске новостей

Теги Боруссия Дортмунд Байер Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз Джонатан Та соцсети Нико Шлоттербек Евро-2024 Футбол

Сборная Германии начала объявлять состав на Евро-2024.

Сегодня было объявлено о попадании в заявку на предстоящий турнир защитника «Байера» Джонатана Та. Немецкий футбольный союз сообщил об этом посредством шуточного видео тиктокера Рашида Хамида, представляющего Pflege Smile – службу приходящих сиделок для пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. В ролике Хамид дарит одной из своих подопечных, 93-летней пенсионерке по имени Лотти, форму сборной Германии и торт с изображением Та.

Кроме того, во вчерашнем выпуске новостей Tagesschau сообщили о вызове в сборную защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека. Вскоре после этого DFB поделился фрагментом в сторис.

Как сообщает Sport1, имена игроков, которые сыграют за Германию на Евро-2024, планируется объявлять разными способами ежедневно до оглашения полной заявки в четверг. Отмечается, что такой подход позволит предотвратить утечки о составе сборной.

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