Боссы «ПСЖ» встречались с окружением Хвичи (Фабрис Хокинс)

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Лиге 1.

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера « » уже провело встречу с руководством « » о возможном трансфере этим летом.

На данный момент между сторонами нет соглашения.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 31 матч, забив 10 голов и сделав 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.