Боссы «ПСЖ» встречались с окружением Хвичи (Фабрис Хокинс)

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Лиге 1.

По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Наполи» уже провело встречу с руководством «ПСЖ» о возможном трансфере этим летом.

На данный момент между сторонами нет соглашения.

В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 31 матч, забив 10 голов и сделав 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев
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Лучше бы Головина взяли!
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Хвичу взяли в окружение?
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Есть же Симонс, Барколя.
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Окружение ПСЖ встречалось с боссами Хвичи
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Надо переходить
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Идиотом будет, если перейдёт.
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Ответ Зелёный гопник
Лучше бы Головина взяли!
Русский - теперь специфичный токсичный актив. В княжестве - сойдёт, но официально в главной команде Франции - Макрон порвётся.
А вот грузин вполне сойдёт - не впишется, хоть шашлыки будут (троллоло😁). Там и Месси с Нейманом с трудом притирались.
Хотя, я верю в Хвичу. Но, откровенно говоря, хотелось бы увидеть его в Испании. Там его талант раскроется лучше.
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