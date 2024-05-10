Боссы «ПСЖ» встречались с окружением Хвичи (Фабрис Хокинс)
Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Лиге 1.
По данным журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, окружение вингера «Наполи» уже провело встречу с руководством «ПСЖ» о возможном трансфере этим летом.
На данный момент между сторонами нет соглашения.
В текущем сезоне Серии А Кварацхелия провел 31 матч, забив 10 голов и сделав 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
А вот грузин вполне сойдёт - не впишется, хоть шашлыки будут (троллоло😁). Там и Месси с Нейманом с трудом притирались.
Хотя, я верю в Хвичу. Но, откровенно говоря, хотелось бы увидеть его в Испании. Там его талант раскроется лучше.