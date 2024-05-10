Зенит – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 15 мая

В среду, 15 мая, сыграют Зенит и ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Зенит – ЦСКА

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

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Прогноз на матч Зенит – ЦСКА

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