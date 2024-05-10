Зенит – ЦСКА где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры ФОНБЕТ Кубок России 15 мая
В среду, 15 мая, сыграют Зенит и ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
🎁 Фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч 💰💰💰
- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – ЦСКА
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости
Последние матчи Зенит
- Зенит – ЦСКА : 0 – 1
- Факел – Зенит : 1 – 1
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Динамо – Зенит : 1 – 0
- Зенит – Рубин : 0 – 2
Последние матчи ЦСКА
- Зенит – ЦСКА : 0 – 1
- ЦСКА – Рубин : 2 – 2
- ЦСКА – Зенит : 1 – 1
- Балтика – ЦСКА : 3 – 1
- ЦСКА – Спартак : 0 – 0
💰 Фрибет 3 000₽ от Winline для ставки на этот матч ➡➡➡