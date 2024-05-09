Канисарес считает, что в финале ЛЧ должен играть Куртуа, а не Лунин: «Очевидно, Андрей заслуживает играть, но даже 80% Куртуа – это много, а играть будет лучший в мире»

Теги Реал Мадрид Сантьяго Канисарес Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Сантьяго Канисарес считает, что в финале ЛЧ в воротах «Реала» будет Тибо Куртуа.

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Я думаю, что Куртуа будет играть (в финале ЛЧ – Спортс), потому что выбор за Анчелотти, и у него будет время, чтобы сыграться и набрать лучшую форму, но даже 80% Куртуа – это много.

Это сложная ситуация, очевидно, что Лунин заслуживает играть, но вратарь, который будет играть, – лучший в мире, а 1-й номер весит очень много. Анчелотти и Льопис (тренер вратарей «Реала» – Спортс) полностью доверяют Куртуа, и если он поднимет палец вверх, думаю, он сыграет», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес.

Канисарес о Винисиусе: «ЛЧ – главный клубный турнир, а он лучший игрок там. Как можно утверждать, что он не лучший в мире? Между ним и Мбаппе большая разница»

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32 комментария
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Лунин заслужил финал кровью и потом. Носатый пусть отдыхает.
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Полнейший бред. Если бы не Лунин, в 1/4 прошел бы Лейпциг.
Он заслужил играть в финале как никто другой
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Какой-то испанский аналог Мостового
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Лунин тащит. Он заслужил. Он в тонусе. Куртуа же после огромнейшего простоя без игровой практики.
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Ответ гилберт
При чём тут Лейпциг?? Реалу в финале нужно обыграть Боруссию. На поле выйдут те кто может решить эту задачу, лучшие из лучших. Или ты сомневаешься что Анчелотти хороший тренер. Поверь уж он то разберётся кто должен играть и ему не важно кто заслужил, а кто нет. Важно выиграть финал.
Кто я такая, чтобы сомневаться в Анчи)
По всем раскладам предвидится, что в финале будет играть Лунин. Риски с Куртуа слишком высоки.
В жизни не поверю, что Карло сделает выбор в пользу Куртуа после такой травмы и всего 5 (!!!) матчей с командой (даже если он сыграет оставшиеся 4 матча в лл), а не Лунина (который провел почти весь сезон, в том числе и топ-матчи с Барсой, Сити и Баварией и причем тащил, а не отбывал номер и хорошо сыгран с обороной).
Никто не сомневается в способностях Тибо, но очевидно, что Лунин сейчас в форме, а наигрывать Куртуа уже времени нет
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Я бы доверился Лунину. Будет неуважительно поступить с ним так
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Ответ Anya Belova
Полнейший бред. Если бы не Лунин, в 1/4 прошел бы Лейпциг. Он заслужил играть в финале как никто другой
При чём тут Лейпциг?? Реалу в финале нужно обыграть Боруссию. На поле выйдут те кто может решить эту задачу, лучшие из лучших. Или ты сомневаешься что Анчелотти хороший тренер. Поверь уж он то разберётся кто должен играть и ему не важно кто заслужил, а кто нет. Важно выиграть финал.
+16
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Испанский стыд с него срисовали
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Это очевидно. У Тибо есть пара матчей чтобы показать себя штабу. Но это будет тяжёлое решение для Карло, ведь при поражении этот финт будут вспоминать сто лет.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Куртуа,такой же мышелов как и Нойер,сделали из него идола,номер один ахаха
Лунин явно не лучше
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Это будет неуважением к Андрею если в финале сыграет Куртуа. Лунин норм вратарь.
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Ответ pasmike
Думаю, что ему в любом случае должны давать больше игрового времени тогда. Не только в Кубке Испании, но и в Ла Лиге как минимум в играх с командами конца таблицы, в ЛЧ с не самыми сильными клубами тоже. Это если Тибо вернет прежнюю форму.
Тут уже хз. Посмотрите или почитайте инфу про Тибо. Он очень не любит конкуренцию. И любит играть по максимуму. Может конечно с годами он изменился и Лунин будет получать своё время, но хз.
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Ответ Anya Belova
Полнейший бред. Если бы не Лунин, в 1/4 прошел бы Лейпциг. Он заслужил играть в финале как никто другой
Ну тогда в атаке Хоселу должен играть?
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канисарес чудик. как минимум куртуа форму надо набрать и обрести уверенность. лунин будет стоять с 99% вероятностью
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Ответ Provocadeur07
Что за глупость. Даже праймовый Лунин не стоит рядом с Куртуа. Вопрос: успеет ли Тибо набрать форму. Если наберет, то он в раме и весь разговор.
конечно праймовый лунин на воротах стоит , зачем ему рядом с носорогом стоять
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Лунин прошёл этот путь до финала и показал что он сильный вратарь, надо дать ему финал
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Ответ N89
Зачем что то менять когда и так все отлично работает
Лунин валидольный.
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Ответ Con$tantine
Единственное ради чего его могут поставить - чтобы был заигран в этой ЛЧ. В остальном Лунин сейчас не хуже. Как минимум в игровом ритме
Что за глупость. Даже праймовый Лунин не стоит рядом с Куртуа. Вопрос: успеет ли Тибо набрать форму. Если наберет, то он в раме и весь разговор.
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Единственное ради чего его могут поставить - чтобы был заигран в этой ЛЧ. В остальном Лунин сейчас не хуже. Как минимум в игровом ритме
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А я считаю что решать тому кто будет играть в финале лч , решит Анчелоти)
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Очень, очень спорный момент.

Лунин заслужил, он дотащил этот Реал до финала ЛЧ и до чемпионства в Ла Лиге. Лунин - отличный вратарь.

А теперь о «но». «Но» состоит в том, что финал - это давление. Это опыт предыдущих больших матчей. Куртуа, как вратарь, все же посильнее Лунина. И провел больше больших матчей.

Понятно, что после травмы. Понятно, что в этом сезоне Куртуа не заслужил место в воротах в финале ЛЧ. Понятно, что это будет несправедливо. Но это финал. Думаю, это непростой выбор для Анчелотти.
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Тибо пусть спокойно набирает форму и готовится к следующему сезону.
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Канисарес понимает, что даже Куртуа должен поймать игровой ритм, прежде чем стать в рамку?
Там кипер стоит, а не магическая фамилия Куртуа.
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Сейчас календарь плотный, а Лунину все равно нужен отдых. Два матча сыграет Куртуа и будет принято решение. Дальше тянуть нельзя, Лунин выпадет из ритма. Если Тибо убедит, то ничего личного, он один из лучших киперов мира. Я бы выставил дублёров, в оборону точно, чтобы Куртуа хорошенько проверили. Выдержит, финал его, если нет, то Лунин сыграет оставшиеся игры, включая финал.
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С Луниным и в финале сейчас. Также достойно отыграет.
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Андрей конечно не самый стабильный вратарь. Но он заслужил своё место в этом сезоне. И заслужил играть в финале.
Решение конечно за доном Карлито, но имхо, Куртуа ещё кондиции набрать надо.
Вот в следующем сезоне, с огромной вероятностью будет первым номером Тибо. И там уже тяжёлое решение для Лунина. Выбрать роль второго и ждать шанс или уйти туда, где будет всегда первым номером.
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Всех с великим праздником...Я думаю будет играть Лунин , как опытный тренер и человек Анчелоти должен понимать Тибо есть Тибо , но финал должен играть "Сыроежкин" это его матч...
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Дайте ему бутылку пива похмелиться, хню несет
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