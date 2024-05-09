Канисарес считает, что в финале ЛЧ должен играть Куртуа, а не Лунин: «Очевидно, Андрей заслуживает играть, но даже 80% Куртуа – это много, а играть будет лучший в мире»
Сантьяго Канисарес считает, что в финале ЛЧ в воротах «Реала» будет Тибо Куртуа.
«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.
«Я думаю, что Куртуа будет играть (в финале ЛЧ – Спортс), потому что выбор за Анчелотти, и у него будет время, чтобы сыграться и набрать лучшую форму, но даже 80% Куртуа – это много.
Это сложная ситуация, очевидно, что Лунин заслуживает играть, но вратарь, который будет играть, – лучший в мире, а 1-й номер весит очень много. Анчелотти и Льопис (тренер вратарей «Реала» – Спортс) полностью доверяют Куртуа, и если он поднимет палец вверх, думаю, он сыграет», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес.
Канисарес о Винисиусе: «ЛЧ – главный клубный турнир, а он лучший игрок там. Как можно утверждать, что он не лучший в мире? Между ним и Мбаппе большая разница»
Он заслужил играть в финале как никто другой
По всем раскладам предвидится, что в финале будет играть Лунин. Риски с Куртуа слишком высоки.
В жизни не поверю, что Карло сделает выбор в пользу Куртуа после такой травмы и всего 5 (!!!) матчей с командой (даже если он сыграет оставшиеся 4 матча в лл), а не Лунина (который провел почти весь сезон, в том числе и топ-матчи с Барсой, Сити и Баварией и причем тащил, а не отбывал номер и хорошо сыгран с обороной).
Никто не сомневается в способностях Тибо, но очевидно, что Лунин сейчас в форме, а наигрывать Куртуа уже времени нет
Лунин заслужил, он дотащил этот Реал до финала ЛЧ и до чемпионства в Ла Лиге. Лунин - отличный вратарь.
А теперь о «но». «Но» состоит в том, что финал - это давление. Это опыт предыдущих больших матчей. Куртуа, как вратарь, все же посильнее Лунина. И провел больше больших матчей.
Понятно, что после травмы. Понятно, что в этом сезоне Куртуа не заслужил место в воротах в финале ЛЧ. Понятно, что это будет несправедливо. Но это финал. Думаю, это непростой выбор для Анчелотти.
Там кипер стоит, а не магическая фамилия Куртуа.
Решение конечно за доном Карлито, но имхо, Куртуа ещё кондиции набрать надо.
Вот в следующем сезоне, с огромной вероятностью будет первым номером Тибо. И там уже тяжёлое решение для Лунина. Выбрать роль второго и ждать шанс или уйти туда, где будет всегда первым номером.