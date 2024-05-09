Канисарес считает, что в финале ЛЧ должен играть Куртуа, а не Лунин: «Очевидно, Андрей заслуживает играть, но даже 80% Куртуа – это много, а играть будет лучший в мире»

Сантьяго Канисарес считает, что в финале ЛЧ в воротах «Реала» будет Тибо Куртуа.

« » победил «Баварию» в ответном полуфинале чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Я думаю, что будет играть (в финале ЛЧ – Спортс), потому что выбор за Анчелотти, и у него будет время, чтобы сыграться и набрать лучшую форму, но даже 80% Куртуа – это много.

Это сложная ситуация, очевидно, что заслуживает играть, но вратарь, который будет играть, – лучший в мире, а 1-й номер весит очень много. Анчелотти и Льопис (тренер вратарей «Реала» – Спортс) полностью доверяют Куртуа, и если он поднимет палец вверх, думаю, он сыграет», – сказал бывший вратарь «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Канисарес.

Канисарес о Винисиусе: «ЛЧ – главный клубный турнир, а он лучший игрок там. Как можно утверждать, что он не лучший в мире? Между ним и Мбаппе большая разница»