У 3 игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в сезоне. В топ-5 лиг больше лишь у «Ман Сити» и «Байера» – по 4 футболиста

Теги Байер Аталанта Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Джанлука Скамакка Тен Копмейнерс Шарль де Кетеларе Футбол

У трех игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в этом сезоне во всех турнирах.

На счету форварда Джанлуки Скамакки 17+5 по «гол+пас», у полузащитников Шарля де Кетеларе и Тена Копмейнерса – 13+9 и 15+7 соответственно.

В топ-5 лиг Европы только у «Манчестер Сити» и «Байера» больше футболистов с не менее чем 22 результативными действиями в текущем сезоне – по 4.

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5 комментариев
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Ответ Инсаф Галиуллинн
В этом году ЛЕ более зрелищная чем ЛЧ получается
Бред. Лига чемпионов на голову лучше и зрелищнее
+12
-5
+7
Ответ sergeykuzmenko6969@icloud.com
По потерянным очкам на одно всего уступают топ3 в серии А, верю, что зацепятся в концовке и закончат с бронзой
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Уступать одно очко, по потеряным, топ 3, после следующего тура может случится, а может и не случится. Пока уступают топ 4.
+3
0
+3
По потерянным очкам на одно всего уступают топ3 в серии А, верю, что зацепятся в концовке и закончат с бронзой
0
0
0
У Лукмана 24 голевых действия в этом сезоне (15+9). Это с учётом КАНа, который проходил зимой, но т.к. по тексту новости учитываются все турниры, а про турниры сборных ничего не сказано, то логично и Лукмана включить
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-1
0
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