У 3 игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в сезоне. В топ-5 лиг больше лишь у «Ман Сити» и «Байера» – по 4 футболиста
У трех игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в этом сезоне во всех турнирах.
На счету форварда Джанлуки Скамакки 17+5 по «гол+пас», у полузащитников Шарля де Кетеларе и Тена Копмейнерса – 13+9 и 15+7 соответственно.
В топ-5 лиг Европы только у «Манчестер Сити» и «Байера» больше футболистов с не менее чем 22 результативными действиями в текущем сезоне – по 4.
Уступать одно очко, по потеряным, топ 3, после следующего тура может случится, а может и не случится. Пока уступают топ 4.