У 3 игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в сезоне. В топ-5 лиг больше лишь у «Ман Сити» и «Байера» – по 4 футболиста

У трех игроков «Аталанты» по 22 голевых действия в этом сезоне во всех турнирах.

На счету форварда 17+5 по «гол+пас», у полузащитников Шарля де и – 13+9 и 15+7 соответственно.

В топ-5 лиг Европы только у « » и « » больше футболистов с не менее чем 22 результативными действиями в текущем сезоне – по 4.