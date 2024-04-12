Скамакка признан игроком недели в ЛЕ после дубля «Ливерпулю». Лучший в ЛК – Фортунис из «Олимпиакоса»

Джанлука Скамакка признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

Форвард «Аталанты» поучаствовал в разгроме « » (3:0) на «Энфилде», отметившись дублем.

На приз также претендовали вингер «Бенфики» , нападающий «Ромы» и полузащитник « » .

В Лиге конференций на этой неделе лучшим признан полузащитник «Олимпиакоса» Константинос Фортунис, забивший и отдавший голевой пас в матче против «Фенербахче» (3:2).

31-летний грек опередил хавбека «Астон Виллы» Джона Макгинна, защитника «Фиорентины» Лукаса Мартинеса Куарту и полузащитника «Брюгге» Ханса Ванакена.

0:3 от «Аталанты» – «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Было два разгрома от «Реала»