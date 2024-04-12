Скамакка признан игроком недели в ЛЕ после дубля «Ливерпулю». Лучший в ЛК – Фортунис из «Олимпиакоса»
Джанлука Скамакка признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.
Форвард «Аталанты» поучаствовал в разгроме «Ливерпуля» (3:0) на «Энфилде», отметившись дублем.
На приз также претендовали вингер «Бенфики» Рафа Силва, нападающий «Ромы» Пауло Дибала и полузащитник «Байера» Йонас Хофманн.
В Лиге конференций на этой неделе лучшим признан полузащитник «Олимпиакоса» Константинос Фортунис, забивший и отдавший голевой пас в матче против «Фенербахче» (3:2).
31-летний грек опередил хавбека «Астон Виллы» Джона Макгинна, защитника «Фиорентины» Лукаса Мартинеса Куарту и полузащитника «Брюгге» Ханса Ванакена.
0:3 от «Аталанты» – «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Было два разгрома от «Реала»