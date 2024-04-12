Скамакка признан игроком недели в ЛЕ после дубля «Ливерпулю». Лучший в ЛК – Фортунис из «Олимпиакоса»

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Джанлука Скамакка признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы.

Форвард «Аталанты» поучаствовал в разгроме «Ливерпуля» (3:0) на «Энфилде», отметившись дублем.

На приз также претендовали вингер «Бенфики» Рафа Силва, нападающий «Ромы» Пауло Дибала и полузащитник «Байера» Йонас Хофманн.

В Лиге конференций на этой неделе лучшим признан полузащитник «Олимпиакоса» Константинос Фортунис, забивший и отдавший голевой пас в матче против «Фенербахче» (3:2).

31-летний грек опередил хавбека «Астон Виллы» Джона Макгинна, защитника «Фиорентины» Лукаса Мартинеса Куарту и полузащитника «Брюгге» Ханса Ванакена.

0:3 от «Аталанты» – «Ливерпуль» повторил крупнейшее домашнее поражение в еврокубках. Было два разгрома от «Реала»

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9 комментариев
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Скамейка заслужил!
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Нефортунис у Ливерпуля
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Фортунис давно успешно играет за Олимпиакос, жаль не попробовал себя за рубежом еще раз
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Заслужили, молодцы 👏
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Скаммака заскамил скаузеров
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Хозяины Эмпфилда аахаха
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Новый Иммобиле
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Странно что матч между Олимпиакосом и Фенербахче прошел без происшествий
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Офигеть Фортунис до сих пор играет,местная легенда у греков
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