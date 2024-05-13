«Чемпионской гонкой в РПЛ управляют высшие силы. Кто-то наверху сидит и дергает за ниточки». Мельников об интриге

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Вячеслав Мельников Краснодар Футбол

Вячеслав Мельников высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Что с «Зенитом» происходит, вообще не пойму. Аттракцион щедрости и вежливости. ЦСКА дарит им мяч, Вендел попадает в игрока на линии ворот. Потом их вратарь Тороп вытаскивает из-под перекладины. Чем это объяснить?

Так же и «Краснодар». Кади у них выходит один на один с вратарем, обыгрывает его, не попадает в пустые ворота. Как это объяснить? Только вмешательством высших сил. Сейчас чемпионской гонкой в РПЛ управляют какие-то силы, неподвластные человеку.

Потому что есть еще пример «Динамо». Ну, казалось, они «Сочи» не обыграют. Однако забили на 95-й минуте, выиграли 3:2. Сейчас был матч с «Балтикой». Снова то же игрок [Нгамале] забивает на 99-й. Какой-то сумасшедший гол. Снова «Динамо» выигрывает 3:2. В чем тут дело? 

Ясно, что кто-то наверху сидит и дергает за ниточки, управляя футболистами из нашего чемпионата. Никакой логики в результатах я не вижу», — сказал экс-игрок «Зенита».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

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6 комментариев
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Прабабка Нгамалё с куклами вуду забавляется, выяснили же.
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Высшие силы это Дари Сидиус и Сенатор Палпатин?
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тупой
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