«Чемпионской гонкой в РПЛ управляют высшие силы. Кто-то наверху сидит и дергает за ниточки». Мельников об интриге

Вячеслав Мельников высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Что с « » происходит, вообще не пойму. Аттракцион щедрости и вежливости. ЦСКА дарит им мяч, Вендел попадает в игрока на линии ворот. Потом их вратарь Тороп вытаскивает из-под перекладины. Чем это объяснить?

Так же и « ». Кади у них выходит один на один с вратарем, обыгрывает его, не попадает в пустые ворота. Как это объяснить? Только вмешательством высших сил. Сейчас чемпионской гонкой в управляют какие-то силы, неподвластные человеку.

Потому что есть еще пример « ». Ну, казалось, они «Сочи» не обыграют. Однако забили на 95-й минуте, выиграли 3:2. Сейчас был матч с «Балтикой». Снова то же игрок [Нгамале] забивает на 99-й. Какой-то сумасшедший гол. Снова «Динамо» выигрывает 3:2. В чем тут дело?

Ясно, что кто-то наверху сидит и дергает за ниточки, управляя футболистами из нашего чемпионата. Никакой логики в результатах я не вижу», — сказал экс-игрок «Зенита».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады