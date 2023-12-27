Лещенко не верит в чемпионство «Динамо»: «Но если станет чемпионом, спою для них на концерте, на стадионе. Я уже спел гимн»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Лев Лещенко Футбол

Лев Лещенко рассказал, что сделает в случае чемпионства «Динамо».

После 18 туров бело-голубые занимают в таблице Мир РПЛ 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

– Главное событие – мы зимний цикл закончили на третьем месте, давно уже этого не было. Думаю, команда так сплотилась психологически и физически, стала гораздо грамотнее играть. В тактическом плане все движения хорошие.

– Вы верите, что «Динамо» сможет стать чемпионом?

– Не верю. Что значит – «верю»? Что гадать на кофейной гуще? Есть шансы какие-то, нужно смотреть, как по весне все будет.

– Есть «Динамо» станет чемпионом, что экстраординарное вы готовы сделать?

– Спою для них на концерте где-нибудь, заеду к ним на базу, спою на стадионе. А что я еще могу для них сделать? Деньги раздавать, что ли? Что можно экстраординарное? Поскольку я артист, я спою для них. Я уже спел гимн, то дело уже сделано. Поздравлю их, поздравлю от всей души.

У нас сейчас мощная команда болельщиков. Вы видите, сейчас на «Динамо» ходят очень много креативных публичных людей. Это поднимает дух, поднимает атмосферу на стадионе. Менеджмент правильно работает, выстраивает креатив, не говоря о спортивных результатах. Все нормально, все хорошо, – сказал народный артист РСФСР, болельщик московского «Динамо».

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3 комментария
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Да и без чемпионства споёт и заедет, настоящий преданный болельщик нечета многим, которые пользуюясь своей популярностью и медийностью поливают грязью другие клубы...
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Ответ Вячеслав Припузов
Да и без чемпионства споёт и заедет, настоящий преданный болельщик нечета многим, которые пользуюясь своей популярностью и медийностью поливают грязью другие клубы...
Старичок 👌
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