Лещенко о шансах «Динамо» на чемпионство: «Отстаем от «Зенита на 9 очков, какая уже гонка? Будет замечательно, если в тройке окажемся»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Лев Лещенко Спорт-Экспресс Футбол

Лев Лещенко считает, что «Динамо» лишилось шансов на чемпионство в этом сезоне.

Вчера бело-голубые уступили «Динамо» в матче 24-го тура Мир РПЛ (1:2). «Динамо» проиграло в 3-м матче лиги подряд и идет на 3-м месте в таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков.

«Очень расстроен. Все ждали, что хотя бы в этом году мы сможем показать результат. Но теперь уже все ясно.

Отстаем от «Зенита» на 9 очков. И все дальше и дальше. Какая уже гонка? Если в тройке окажемся, будет замечательно», — сказал народный артист России и болельщик «Динамо».

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7 комментариев
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Какое чемпионство, команда к этому не готова. По вратарям Динамо, полный провал. В лининию защиты, нужно хорошее усиление. Думаю что руководство команды это тоже понимает, и в летнее Т. О. будет качественное усиление команды. Иначе так и будем, надеяться только на чудо.
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надо бороться за первое место и тогда есть шанс стать вторыми...
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Согласен.
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да тут и сова 🦉 уже все поняла ,какие шансы ,там снизу ряд команд уже почти догнал,
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Ответ verhowen
Какое чемпионство, команда к этому не готова. По вратарям Динамо, полный провал. В лининию защиты, нужно хорошее усиление. Думаю что руководство команды это тоже понимает, и в летнее Т. О. будет качественное усиление команды. Иначе так и будем, надеяться только на чудо.
Привет, да ничего не понимают в руководстве. Лучшая за последнее время связка ЦЗ Ордец- Балбуэна развалена. У Бальбуэна нет нормальных партнеров, вот и он деградирует. А Фернандес и Маричаль это не подстать капитану. Нужен был один нормальный ЦЗ, они не нашли. Печальная защита и отстойные вратари. При хорошей полузащите, хотелось бы сказать и нападении, но нет. Тюкавин как транжирил моменты, так и транжирит. Но Костя лучше пижона Смолова, это факт.
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