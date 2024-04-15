Лещенко о шансах «Динамо» на чемпионство: «Отстаем от «Зенита на 9 очков, какая уже гонка? Будет замечательно, если в тройке окажемся»

Лев Лещенко считает, что «Динамо» лишилось шансов на чемпионство в этом сезоне.

Вчера бело-голубые уступили «Динамо» в матче 24-го тура Мир (1:2). «Динамо» проиграло в 3-м матче лиги подряд и идет на 3-м месте в таблице, отставая от « » на 9 очков.

«Очень расстроен. Все ждали, что хотя бы в этом году мы сможем показать результат. Но теперь уже все ясно.

Отстаем от «Зенита» на 9 очков. И все дальше и дальше. Какая уже гонка? Если в тройке окажемся, будет замечательно», — сказал народный артист России и болельщик « ».