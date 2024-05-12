Властимил Петржела: «Динамо» станет чемпионом России. Личка проделал замечательную работу»

Властимил Петржела поделился мнением о победителе Мир РПЛ.

«Думаю, в этом сезоне чемпионом России станет «Динамо». Неожиданно, но они могут удержать преимущество над « ».

Безусловно, в этом есть заслуга Лички. Марцел – отличный тренер, он проделал замечательную работу», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады