Властимил Петржела: «Динамо» станет чемпионом России. Личка проделал замечательную работу»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела поделился мнением о победителе Мир РПЛ.

«Думаю, в этом сезоне чемпионом России станет «Динамо». Неожиданно, но они могут удержать преимущество над «Зенитом».

Безусловно, в этом есть заслуга Лички. Марцел – отличный тренер, он проделал замечательную работу», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

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19 комментариев
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Не будем пока записывать Динамо в чемпионы, да есть хороший шанс и дай бог, что бы не отвернулась удача.
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-2
+13
Ответ гога11
Не будем пока записывать Динамо в чемпионы, да есть хороший шанс и дай бог, что бы не отвернулась удача.
Ты прав. Не знаю, как можно минусовать адекватность. Никакой эйфории. Никакой!!
+9
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Дай то Бог!
+13
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+7
И тут Динамо решает сменить тренера на последние матчи…
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А вот и пан пожаловал!
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Его слова да богу в уши такой шанс впервые за многие годы.
+2
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Ну если Петржела сказал, значится так оно и будет.
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Ещё недавно говорил про другую команду. У него кто на первом месте-тот и будет чемпионом.
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Ответ гога11
Не будем пока записывать Динамо в чемпионы, да есть хороший шанс и дай бог, что бы не отвернулась удача.
Вот! Видишь сколько нормальных людей!
+1
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Ответ Viktor Martunov
А тут некоторые " свои" минусуют, личная неприязнь(Ф.Мкртычан). Тут в статусах вас видел, так вот там посоветовал в Храм Христа-Спасителя сходить команде, так модер пишет ваш комент может быть оскорбительным, вот это оскорбительным, вот это как? а вы говорите.
Виктор,не понял,если честно. Свои своих минусуют(если это не зенит). Давайте болеть за наших,верить в нашу победу и все будет хорошо
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Ответ fatov65@mail.ru
Виктор,не понял,если честно. Свои своих минусуют(если это не зенит). Давайте болеть за наших,верить в нашу победу и все будет хорошо
Ну вот видишь у тебя уже плюсы, не от северных же? это когда на общей ветке тура они закрывают, так у них заведено. Там раньше с ними общался, надоело, непробиваемые. Из наших там единицы, а здесь 50% вообще не реагируют, имеют полное право по Конституции.
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Ответ Viktor Martunov
А тут некоторые " свои" минусуют, личная неприязнь(Ф.Мкртычан). Тут в статусах вас видел, так вот там посоветовал в Храм Христа-Спасителя сходить команде, так модер пишет ваш комент может быть оскорбительным, вот это оскорбительным, вот это как? а вы говорите.
И этот с первого раза не пустили, одно и тоже.
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Ответ fatov65@mail.ru
Ты прав. Не знаю, как можно минусовать адекватность. Никакой эйфории. Никакой!!
А тут некоторые " свои" минусуют, личная неприязнь(Ф.Мкртычан). Тут в статусах вас видел, так вот там посоветовал в Храм Христа-Спасителя сходить команде, так модер пишет ваш комент может быть оскорбительным, вот это оскорбительным, вот это как? а вы говорите.
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Ответ SnowWalker
И тут Динамо решает сменить тренера на последние матчи…
Очень смешно, до сих пор смеюсь.
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Ответ Доктор Верховцев
А вот и пан пожаловал!
,, Он нагадил там, где ел, он нагадил тем, чьими трудами он живет и дышит ‘’
Н.С.Хрущев о Пастернаке .
Только в случае с паном Властой в прошедшем времени.
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Ответ Иван Никитин
Если только у какого-то динамовского Бога попроси
Такое ФИО красивое, а всё о своëм.
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Искренне желаю Динамо взять уже чемпионство. Но почему-то очень слабо верю, что получится.
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Я ,может,что-то не понял. Извините
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