Тома Менье: «Мбаппе – с отрывом лучший игрок в истории «ПСЖ». У него выдающиеся достижения. Паулета в финале ЛЧ не играл»

Теги ПСЖ Педру Паулета лига 1 Франция Трабзонспор высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Раи Тома Менье Килиан Мбаппе Футбол

Тома Менье назвал Килиана Мбаппе лучшим футболистом в истории «ПСЖ».

«Нет никаких сомнений, он с отрывом номер один. Я не знаю всех деталей истории «ПСЖ», но я знаю лучших футболистов, таких как Раи, Паулета... Прямо сейчас тут нечего обсуждать. На поле, в прессе, в плане харизмы лучший – Мбаппе.

Паулета, скажем, не играл в финале Лиги чемпионов. Те времена, в которые он играл за «ПСЖ», не помогали ему. Килиан – номер один для «ПСЖ».

Нужно смотреть на то, чего он добился на поле и за его пределами. У него выдающиеся достижения», – сказал бывший защитник парижан, выступающий за «Трабзонспор».

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10 комментариев
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Как же задолбали с этим финалом лч сыгранным за неделю без ответок против атлант и лейпцигов
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Ибрагимович:"Ну да, ну да, пошел я нахер"
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Паулета в отличии от Мбаппе играл за парижан когда это не было модно как сейчас. Причем играл он за них отлично, тащил этот клуб своими голами.
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Раи с Лама тоже круто играли за ПСЖ в свое время
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псж играл в финале лч в кастрированный сезон и тот единственный финал скажем так принес парижу никакой не мбаппе, а неймар
держу в курсе
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