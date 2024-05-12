Тома Менье: «Мбаппе – с отрывом лучший игрок в истории «ПСЖ». У него выдающиеся достижения. Паулета в финале ЛЧ не играл»

Тома Менье назвал Килиана Мбаппе лучшим футболистом в истории «ПСЖ».

«Нет никаких сомнений, он с отрывом номер один. Я не знаю всех деталей истории «ПСЖ», но я знаю лучших футболистов, таких как Раи, ... Прямо сейчас тут нечего обсуждать. На поле, в прессе, в плане харизмы лучший – .

Паулета, скажем, не играл в финале чемпионов. Те времена, в которые он играл за « », не помогали ему. Килиан – номер один для «ПСЖ».

Нужно смотреть на то, чего он добился на поле и за его пределами. У него выдающиеся достижения», – сказал бывший защитник парижан, выступающий за « ».