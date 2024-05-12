Хави признал, что допустил тактические просчеты по ходу сезона: «Мы играли без чистого опорника, недостаточно доминировали. Ошибки тренерского штаба»

Хави признал, что допустил тактические ошибки по ходу сезона.

У тренера «Барселоны» спросили, почему команда стала пропускать в два раза больше голов по сравнению с прошлым сезоном.

«Мы, как тренерский штаб, потерпели неудачу.

Мы проводили матчи без чистого опорника, и это ознаменовало сезон для нас. С Ромеу в начале сезона и позже с Кристенсеном мы играли лучше.

Мы должны восстановить баланс. Хрупкость – моя ошибка, а также ошибка штаба. Мы должны быть самокритичны. Нам не хватало больше доминирования в широкой зоне, в единоборствах, на подборах... Это ошибки тренерского штаба, и мы должны быть самокритичны», – сказал главный тренер «Барсы».