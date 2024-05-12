Хави признал, что допустил тактические просчеты по ходу сезона: «Мы играли без чистого опорника, недостаточно доминировали. Ошибки тренерского штаба»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави признал, что допустил тактические ошибки по ходу сезона.

У тренера «Барселоны» спросили, почему команда стала пропускать в два раза больше голов по сравнению с прошлым сезоном.

«Мы, как тренерский штаб, потерпели неудачу.

Мы проводили матчи без чистого опорника, и это ознаменовало сезон для нас. С Ромеу в начале сезона и позже с Кристенсеном мы играли лучше.

Мы должны восстановить баланс. Хрупкость – моя ошибка, а также ошибка штаба. Мы должны быть самокритичны. Нам не хватало больше доминирования в широкой зоне, в единоборствах, на подборах... Это ошибки тренерского штаба, и мы должны быть самокритичны», – сказал главный тренер «Барсы».

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26 комментариев
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Мне кажется, пример Артеты и Арсенала показателен: без защиты и опорника не получится доминирующего футбола. Или Хави забыл как играл с Инъестой и Бускетсом, когда благодаря последнему можно было не оглядываться на свои ворота.
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Ответ Amalfitano
Раз только в этом он видит свои ошибки его надо снимать уже сейчас. Дальше лучше не будет. Только хуже.
Ой я нимагу епт) Все, снимаем
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Ответ Amalfitano
Да не, нет. Я ошибся.)) Оставляйте его. Болелы Реала будут довольны. Да и Жироны тоже.)
Реал в прошлом году проиграл Барсе 10 очков и финал Суперкубка с бюджетом , в 3,5 раза большим, нежели у каталонцев: Анчелотти нужно было увольнять?)
+10
-4
+6
"Мы, как команда, потерпели неудачу... Это провал команды". Это Хави аргументирует почему решил остаться?
+8
-3
+5
Ответ Pato07
поэтому Артета решил отказаться от опорника Парти?
Да, выложить сотку и заменить его в основе на Райса, удлинив скамейку и увеличив платежную ведомость.
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Ответ leksikon152
Реал в прошлом году проиграл Барсе 10 очков и финал Суперкубка с бюджетом , в 3,5 раза большим, нежели у каталонцев: Анчелотти нужно было увольнять?)
интересно про бюджет
как тогда зарплатная ведомость Барсы была в полтора раза выше, чем у Реала?
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+2
Ответ leksikon152
Реал в прошлом году проиграл Барсе 10 очков и финал Суперкубка с бюджетом , в 3,5 раза большим, нежели у каталонцев: Анчелотти нужно было увольнять?)
Это другое! Базу надо знать :)
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Ответ Pato07
поэтому Артета решил отказаться от опорника Парти?
нет, поэтому он Райса взял, пусть и за бешеные деньги.
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Ответ usman703
Да нехватка опорника была видна весь сезон. Вот только это не меняет того факта, что истеричное поведение Хави плохо влияет на психологию команды. Нужен спокойный и уверенный тренер
а как этот "факт" проверить? есть какие-то данные?
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Ответ leksikon152
Реал в прошлом году проиграл Барсе 10 очков и финал Суперкубка с бюджетом , в 3,5 раза большим, нежели у каталонцев: Анчелотти нужно было увольнять?)
Сравни бюджет Жироны и Барсы теперь 😆
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Ответ leksikon152
Реал в прошлом году проиграл Барсе 10 очков и финал Суперкубка с бюджетом , в 3,5 раза большим, нежели у каталонцев: Анчелотти нужно было увольнять?)
Чемписнство Барсы было на диком фарте, когда большинство побед по 1:0 с чудесами тер Стегена в рамке, в нынешнем сезоне все на свои места встало предсказуемо. А Суперкубок выставочный на другом конце света не показатель. Зато показательно то, что Хави жидко обделался в еврокубках, а потом в Кубке умудрился влететь Мадриду 0:4 без вариантов.
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Ответ инна витенберг
Только за то что он видит Ромео в составе его нужно гнать поганой метлой. Кто то много лет вредит Барселоне зарабатывая на этом. Сколько играков побывала в барсе , более тридцати игроков начиная от Турана, Гомеша, Мунира Депая и теперь подкидывают Ольмо. Гнать всех коррупционеров в руководстве вместе с Хави, пока они руководят мы не увидим прошлую барсу
Прошлую какую? Пепуна́? Дак вам лучше ее забыть)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Не каждый ошибку может признать, восхищен)
Только за то что он видит Ромео в составе его нужно гнать поганой метлой. Кто то много лет вредит Барселоне зарабатывая на этом. Сколько играков побывала в барсе , более тридцати игроков начиная от Турана, Гомеша, Мунира Депая и теперь подкидывают Ольмо. Гнать всех коррупционеров в руководстве вместе с Хави, пока они руководят мы не увидим прошлую барсу
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Ответ Amalfitano
Раз только в этом он видит свои ошибки его надо снимать уже сейчас. Дальше лучше не будет. Только хуже.
А вместо него Маркеса, да? Ахаха. Если б у Барсы был вариант его снять, то его сняли бы, просто денег на хорошую замену нет
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Ответ Amalfitano
Да не, нет. Я ошибся.)) Оставляйте его. Болелы Реала будут довольны. Да и Жироны тоже.)
Не каждый ошибку может признать, восхищен)
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Ответ Cuccittini Aveiro
Ой я нимагу епт) Все, снимаем
Да не, нет. Я ошибся.)) Оставляйте его. Болелы Реала будут довольны. Да и Жироны тоже.)
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Роке🗿🗿🗿
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