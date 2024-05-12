Хави о Ла Лиге: «Не вернуться на второе место будет шагом назад для «Барсы». Матч с «Сосьедадом» жизненно важен»
Хави поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедад».
После ничейного результата в матче «Жироны» с «Алавесом» «Барелона» может подняться на вторую строчку в чемпионате, если завтра одержит победу над «Реал Сосьедад».
Второе место в Ла Лиги дает право на участие в Суперкубке Испании в следующем сезоне, что может обеспечить клубу дополнительные доходы.
«У нас снова есть шанс занять второе место. После ничьей «Жироны» все зависит от нас самих.
У «Реал Сосьедад» выдающийся уровень, Иманоль [Альгуасиль] отлично справляется со своей работой, у них все получается очень хорошо. Я уверен, что это непростой, неустутпчивый соперник. Это усложняет нам задачу. Наша команда стремится показать, что может одолеть серьезного соперника после поражения от «Жироны» (2:4).
Не вернуться на второе место стало бы неудачей, шагом назад. Осталось 4 игры, и завтрашний матч для нас жизненно важен», – сказал главный тренер «Барселоны» на предматчевой пресс-конференции.
Иногда кажется что Бильбао в Кубке Испании, это как Реал в лч
Атлетик и еще несколько клубов Испании понимают, что они не в силах конкурировать с Реалом и Барселоной в Ла-Лиге. Они четко понимают, что престижный европейский кубок ЛЧ, ЛЕ так же им не доступен. Ну просто нет ресурсов, ни по деньгам. ни по составу.
Единственным трофеем, за который реально навязать борьбу, а также выиграть при определенной удаче, остается кубок короля. он же кубок Испании.
Поэтому все испанские клубы средней руки, которые не ставят задачу на сезон - не обанкротиться и удержаться в Ла-Лиге, а там хоть трава не расти - акцентируются на кубке.
Атлетик как команда сбалансированней и мастеровитей Барселоны Хави, а уж по тренеру вообще молчу. Вальверде, хоть звезд с неба не хватает, все-таки тренер, пусть и без приставки топ, но Хави вообще недоразумение на посту.
Поэтому изначально у многих команд были шансы выше, чем у Барселоны. что, в итоге и случилось. Барселона Хави не умеет играть с командой, которая сопротивляется и играет на победу. Вообще. Будь-то Айнтрахт, Атлетик, Вильярреал или МЮ. Как только оппонент выходить биться за очки или проход дальше, а не уныло отбыть 90 минут против лидера чемпионата, у Хави и команды возникают проблемы. Хоть с Барбастро, хоть с Сеутой.
Алавес, которому реально на все положить уже в этом сезоне, и тот сделал Барсе подарок, которого и ожидать то было нельзя даже в теории. Если Хави не воспользуется и сейчас, то уже все, Барса находится на уровне Эльче и строить планы надо, как Эльче.
Но это и знание Анчи о том, что в Мадриде за сезон без титулов увольняют (даже если за год до этого взял ЛЧ - он это уже в 2014-15 проверял), и желание игроков команды сохранить тренера, который их не напрягает (старожилы команды застали понемногу и Бенитеса, и Лопетеги).
Ну и Атлетик(игроки), почувствовав "жажду крови" после победы над Атлетами (которые выбили Мадрид), просто захотел Кубок больше игроков Барсы.