Хави о Ла Лиге: «Не вернуться на второе место будет шагом назад для «Барсы». Матч с «Сосьедадом» жизненно важен»

Теги Барселона Реал Сосьедад Хави Ла Лига Жирона Иманоль Альгуасиль Футбол

Хави поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедад».

После ничейного результата в матче «Жироны» с «Алавесом» «Барелона» может подняться на вторую строчку в чемпионате, если завтра одержит победу над «Реал Сосьедад».

Второе место в Ла Лиги дает право на участие в Суперкубке Испании в следующем сезоне, что может обеспечить клубу дополнительные доходы.

«У нас снова есть шанс занять второе место. После ничьей «Жироны» все зависит от нас самих.

У «Реал Сосьедад» выдающийся уровень, Иманоль [Альгуасиль] отлично справляется со своей работой, у них все получается очень хорошо. Я уверен, что это непростой, неустутпчивый соперник. Это усложняет нам задачу. Наша команда стремится показать, что может одолеть серьезного соперника после поражения от «Жироны» (2:4).

Не вернуться на второе место стало бы неудачей, шагом назад. Осталось 4 игры, и завтрашний матч для нас жизненно важен», – сказал главный тренер «Барселоны» на предматчевой пресс-конференции.

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17 комментариев
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В начале сезона хотел все титулы выиграть. В конце сезона второе место не упустить.
+21
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+21
Ответ Фут.Боль
В начале сезона хотел все титулы выиграть. В конце сезона второе место не упустить.
и главное кому не упустить,ЖИРОНЕ!!🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
+8
-2
+6
По ходу в раздевалке Барсы сейчас царит уныние от предстоящей чистки состава, как бы Хави не пришлось самому одеть бутсы и вместе со школьниками разгромить этот Сосьедад Захаряна, как пишет спортс:)))
+5
-1
+4
Хави слишком эмоциональный, его несдержанность дурно сказывается на всей команде. Из игроков того золотого поколения Барсы я бы хотел видеть тренером Бускетса. У него и футбольный интеллект высокий и характер сдержанный, уверенный.
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+3
Хавчик надеюсь не подведешь болельщиков.
+2
0
+2
Ответ Фут.Боль
В начале сезона хотел все титулы выиграть. В конце сезона второе место не упустить.
Могли сделать сезон не таким провальным и выиграть Кубок Испании, потому что сильных соперников не было, все вылетели, но проиграли Бильбао, всегда в Кубке от них вылетаем, ужас
Иногда кажется что Бильбао в Кубке Испании, это как Реал в лч
+2
0
+2
Ну что, болеем сегодня за Сосьедад Захаряна?
+1
0
+1
Ответ Danila
Могли сделать сезон не таким провальным и выиграть Кубок Испании, потому что сильных соперников не было, все вылетели, но проиграли Бильбао, всегда в Кубке от них вылетаем, ужас Иногда кажется что Бильбао в Кубке Испании, это как Реал в лч
Не могли.
Атлетик и еще несколько клубов Испании понимают, что они не в силах конкурировать с Реалом и Барселоной в Ла-Лиге. Они четко понимают, что престижный европейский кубок ЛЧ, ЛЕ так же им не доступен. Ну просто нет ресурсов, ни по деньгам. ни по составу.
Единственным трофеем, за который реально навязать борьбу, а также выиграть при определенной удаче, остается кубок короля. он же кубок Испании.
Поэтому все испанские клубы средней руки, которые не ставят задачу на сезон - не обанкротиться и удержаться в Ла-Лиге, а там хоть трава не расти - акцентируются на кубке.
Атлетик как команда сбалансированней и мастеровитей Барселоны Хави, а уж по тренеру вообще молчу. Вальверде, хоть звезд с неба не хватает, все-таки тренер, пусть и без приставки топ, но Хави вообще недоразумение на посту.
Поэтому изначально у многих команд были шансы выше, чем у Барселоны. что, в итоге и случилось. Барселона Хави не умеет играть с командой, которая сопротивляется и играет на победу. Вообще. Будь-то Айнтрахт, Атлетик, Вильярреал или МЮ. Как только оппонент выходить биться за очки или проход дальше, а не уныло отбыть 90 минут против лидера чемпионата, у Хави и команды возникают проблемы. Хоть с Барбастро, хоть с Сеутой.
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Если Хави и сейчас не займет второе место, то впору пистолет к виску приставлять.
Алавес, которому реально на все положить уже в этом сезоне, и тот сделал Барсе подарок, которого и ожидать то было нельзя даже в теории. Если Хави не воспользуется и сейчас, то уже все, Барса находится на уровне Эльче и строить планы надо, как Эльче.
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редактор в отпуске?
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Ответ Фут.Боль
В начале сезона хотел все титулы выиграть. В конце сезона второе место не упустить.
В конце следующего сезона (если Хави не вышвырнут раньше) будет стоять задача попасть в первую четверку...
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Ответ Фут.Боль
В начале сезона хотел все титулы выиграть. В конце сезона второе место не упустить.
Почти у всех такой настрой бывает. В начале сезона все рассчитывают на треблы, квадруплы и тд
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Ответ Danila
Могли сделать сезон не таким провальным и выиграть Кубок Испании, потому что сильных соперников не было, все вылетели, но проиграли Бильбао, всегда в Кубке от них вылетаем, ужас Иногда кажется что Бильбао в Кубке Испании, это как Реал в лч
В прошлом сезоне Мадрид (вернее, Анчелотти), после очевидного фиаско в чемпионате (и смутных планов на ЛЧ на фоне сильнейшего МанСити) просто поставил на Кубок Короля и выиграл его - думаю, вы и сами видели последнюю игру Класико на Камп Ноу перед реконструкцией.

Но это и знание Анчи о том, что в Мадриде за сезон без титулов увольняют (даже если за год до этого взял ЛЧ - он это уже в 2014-15 проверял), и желание игроков команды сохранить тренера, который их не напрягает (старожилы команды застали понемногу и Бенитеса, и Лопетеги).

Ну и Атлетик(игроки), почувствовав "жажду крови" после победы над Атлетами (которые выбили Мадрид), просто захотел Кубок больше игроков Барсы.
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Ответ CSKAvrn
Всем привет! Не по теме вопрос, но тк тема Барсы, то комментариев здесь много будет. Мужики, как поставить на аватарку фото в приложении?
Это тебе к Ригоберке, он аватарки каждый раз меняет на соперников Реала, обычно ошивается на ветках Реала, КриРо и Месси
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