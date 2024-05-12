Хави о Ла Лиге: «Не вернуться на второе место будет шагом назад для «Барсы». Матч с «Сосьедадом» жизненно важен»

Хави поделился ожиданиями от матча с «Реал Сосьедад».

После ничейного результата в матче «Жироны» с «Алавесом» «Барелона» может подняться на вторую строчку в чемпионате, если завтра одержит победу над «Реал Сосьедад».

Второе место в дает право на участие в Суперкубке Испании в следующем сезоне, что может обеспечить клубу дополнительные доходы.

«У нас снова есть шанс занять второе место. После ничьей «Жироны» все зависит от нас самих.

У « » выдающийся уровень, Иманоль [Альгуасиль] отлично справляется со своей работой, у них все получается очень хорошо. Я уверен, что это непростой, неустутпчивый соперник. Это усложняет нам задачу. Наша команда стремится показать, что может одолеть серьезного соперника после поражения от «Жироны» (2:4).

Не вернуться на второе место стало бы неудачей, шагом назад. Осталось 4 игры, и завтрашний матч для нас жизненно важен», – сказал главный тренер «Барселоны» на предматчевой пресс-конференции.