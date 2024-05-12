Морган после 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» выиграет АПЛ. Слабая, неожиданно вялая игра, но кого это волнует?»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган уверен, что «Арсенал» выиграет АПЛ в нынешнем сезоне.

В 37-м туре «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 1:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при игре в запасе.

«Слабая, неожиданно вялая игра «Арсенала», но кого это волнует? Я никогда так не радовался жалким 1:0, вырванным у «Юнайтед» на выезде.

Чемпионская гонка подходит к концу, и я по-прежнему думаю, что мы ее выиграем. Вперед, «канониры», – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».

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30 комментариев
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Ответ RealJon
и кстати, если и у Арсенал и у МС будет одинаковые очки и разница в мячах (полно возможно), там Сити станет чемпиономи. у них меньше ЖК на 10 карточок
Если будет равенство по очкам и по разнице пропущенных и забитых
То следующий критерий личные встречи,там у Арсенала преимущество
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Ставьте хаты, что шпоры сольют матч шитям! Им нет никакого резона, чтобы Арсенал стал чемпионом!
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+4
Ответ Роман
Для Арсенала этот год на максимум. Шансы еще остаются на чемпионство.
Меткое замечание, Рома. Молодец!
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+3
Ответ Nek Nek
Ставьте хаты, что шпоры сольют матч шитям! Им нет никакого резона, чтобы Арсенал стал чемпионом!
Не думаю, да и Постекоглу - не из тренеров, чтоб сливать матч из-за каких-то принципов
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Вижу споры о способе определения чемпиона при равенстве. Согласно регламенту 1. Разница мячей, 2. Забитые голы.
Личные встречи не учитываются. Если 1 и 2 равные, то будет чемпионский матч.
У Сити больше забитых голов и чемпионский матч невозможен
+2
0
+2
и кстати, если и у Арсенал и у МС будет одинаковые очки и разница в мячах (полно возможно), там Сити станет чемпиономи.
у них меньше ЖК на 10 карточок
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Ответ Роман
Для Арсенала этот год на максимум. Шансы еще остаются на чемпионство.
Такое многие говорили в прошлом году
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Ответ Helius
Такое многие говорили в прошлом году
Никто не ожидал, что Райс НАСТОЛЬКО усилит команду + хаверц после нг очень хорош
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Ответ _mountain_range_
Нет, следующий критерий - забитые голы.
даа, что с этим сделать то. Почему у всех лиг разные правила.
Сити там может грохнут Вест Хэма на 5 мячей (если конечно Тоттенхэм сумеет сыграть ничью)
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Ответ Cuccittini Aveiro
На целых 10 карточок?! #####ь!
у Арсенала 60, у Сити 50. У них меньше всех в лиге
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Ответ SergioRamos92
Если будет равенство по очкам и по разнице пропущенных и забитых То следующий критерий личные встречи,там у Арсенала преимущество
Нет, следующий критерий - забитые голы.
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Ответ #SharkTeam
Вижу споры о способе определения чемпиона при равенстве. Согласно регламенту 1. Разница мячей, 2. Забитые голы. Личные встречи не учитываются. Если 1 и 2 равные, то будет чемпионский матч. У Сити больше забитых голов и чемпионский матч невозможен
Прямо сейчас минус 3 разница, было минус 7. За одну игру с ТТХ могут отыграть
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Для Арсенала этот год на максимум. Шансы еще остаются на чемпионство.
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Ответ _mountain_range_
Я о том, что в данной конкретной игре никому из них не будет дела до истории межклубного противостояния с Арсеналом и слива только ради лишения его титула. В АПЛ подобное уже давно сошло на нет.
Вот именно, ты прав, шпоры никогда не помогут канонирам
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Ответ damondiamond
Шанс на ЛЧ есть только в случае победы, то есть в конце матча с Сити даже при ничейном счёте Тоттенхэм будет атаковать всеми силами, дальше думай сам
Я о том, что в данной конкретной игре никому из них не будет дела до истории межклубного противостояния с Арсеналом и слива только ради лишения его титула.
В АПЛ подобное уже давно сошло на нет.
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Ответ _mountain_range_
Ты всерьез думаешь, что главному тренеру и прочим латиносам и неграм из Ттх есть дело до исторических аспектов противостояния с Арсналом в игре с Сити , тем более когда еще есть шанс на ЛЧ?
Шанс на ЛЧ есть только в случае победы, то есть в конце матча с Сити даже при ничейном счёте Тоттенхэм будет атаковать всеми силами, дальше думай сам
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Ответ RealJon
и кстати, если и у Арсенал и у МС будет одинаковые очки и разница в мячах (полно возможно), там Сити станет чемпиономи. у них меньше ЖК на 10 карточок
На целых 10 карточок?! #####ь!
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Ответ SergioRamos92
Если будет равенство по очкам и по разнице пропущенных и забитых То следующий критерий личные встречи,там у Арсенала преимущество
а даа, забыл, Арсенал смог таки победить их еше в сентябре. тогда хорошо )))
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Ответ QWertY
Ничего не зависит от Арсенала, но Пирс уверен, что они выиграют гонку)) Самый прикол, что у Сити остались одни из худших команд по игре в обороне: Ттх и Хэм. Будь против них условные Борнмут и Пэлас было бы больше шансов))
Сон-болела Арсенала
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Ответ Фанат спорта01
всем лидерам максимум 25лет но конечно это максимум команды.
Сака, Мартинелли, Райс все еще могут прибавлять, да и Эдегор тоже. Плюс возвращается Тимбер, это лишние варианты в защите. Нужен просто хороший нап и команда может расти дальше.
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Ответ Роман
Для Арсенала этот год на максимум. Шансы еще остаются на чемпионство.
всем лидерам максимум 25лет но конечно это максимум команды.
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Без шансов - Сити раскатает шпор
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Морган, молчи в тряпку)
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Как можно вообще думать о чемпионстве Арсенала, если Сити будет играть с Тоттенхэмом - одним из самых ненавистных соперников Арсенала))
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