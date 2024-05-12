Морган после 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» выиграет АПЛ. Слабая, неожиданно вялая игра, но кого это волнует?»

Пирс Морган уверен, что «Арсенал» выиграет АПЛ в нынешнем сезоне.

В 37-м туре «Арсенал» обыграл « » на выезде со счетом 1:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. « » отстает на 1 очко при игре в запасе.

«Слабая, неожиданно вялая игра « », но кого это волнует? Я никогда так не радовался жалким 1:0, вырванным у «Юнайтед» на выезде.

Чемпионская гонка подходит к концу, и я по-прежнему думаю, что мы ее выиграем. Вперед, «канониры», – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».