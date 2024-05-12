Морган после 1:0 с «МЮ»: «Арсенал» выиграет АПЛ. Слабая, неожиданно вялая игра, но кого это волнует?»
Пирс Морган уверен, что «Арсенал» выиграет АПЛ в нынешнем сезоне.
В 37-м туре «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» на выезде со счетом 1:0 и поднялся на вершину турнирной таблицы. «Манчестер Сити» отстает на 1 очко при игре в запасе.
«Слабая, неожиданно вялая игра «Арсенала», но кого это волнует? Я никогда так не радовался жалким 1:0, вырванным у «Юнайтед» на выезде.
Чемпионская гонка подходит к концу, и я по-прежнему думаю, что мы ее выиграем. Вперед, «канониры», – написал телеведущий, болеющий за «Арсенал».
То следующий критерий личные встречи,там у Арсенала преимущество
Личные встречи не учитываются. Если 1 и 2 равные, то будет чемпионский матч.
У Сити больше забитых голов и чемпионский матч невозможен
у них меньше ЖК на 10 карточок
Сити там может грохнут Вест Хэма на 5 мячей (если конечно Тоттенхэм сумеет сыграть ничью)
В АПЛ подобное уже давно сошло на нет.