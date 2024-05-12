У «МЮ» 1 победа в игровое время в 9 последних матчах
«Манчестер Юнайтед» всухую проиграл два матча подряд.
Команда Эрика тен Хага уступила «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ. 6 мая она была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4).
Начиная с 30 марта манкунианцы одержали лишь одну победу в игровое время – над «Шеффилд Юнайтед» (4:2). Также они по пенальти прошли «Ковентри» в Кубке Англии. Также у них 4 ничьих и 3 поражения.
15 мая «МЮ» примет «Ньюкасл».
Тен Хагу, конечно, пора. Слишком много всего про нем уже переписано, чтобы можно было начать с чистого листа.
Из тех кто был на поле уже выделил Майну и Амада. Может еще Амрабата стоит похвалить - как минимум бился во всех эпизодах. Мактома надо было продавать еще давно - ни принять мяч, ни отдать. А кто-то на полном серьезе предлагал его на место 8-ем ставить. Он пасоваться толком не умеет, какая ему 8-ка.
Ну и Тен Хагу конечно тоже пора, хотя на фоне слухов про Саутгейта даже уже и не знаешь что хуже
Ужас как много проблем начиная с тренера
Арсенал красавчики! Сити, подарите этому Арсеналу шанс 🙏
"У «МЮ» всего 3 поражения в 9 последних матчах". - другими красками же играет.
Ну хороший же результат для середника!