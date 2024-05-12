У «МЮ» 1 победа в игровое время в 9 последних матчах

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» всухую проиграл два матча подряд.

Команда Эрика тен Хага уступила «Арсеналу» (0:1) в 37-м туре АПЛ. 6 мая она была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4).

Начиная с 30 марта манкунианцы одержали лишь одну победу в игровое время – над «Шеффилд Юнайтед» (4:2). Также они по пенальти прошли «Ковентри» в Кубке Англии. Также у них 4 ничьих и 3 поражения.

15 мая «МЮ» примет «Ньюкасл».

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41 комментарий
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Альтернативы Тен Хагу нет!(с)
+25
0
+25
Новый рекорд ? Ай да тренер!
+13
0
+13
Ответ U
Альтернативы Тен Хагу нет!(с)
2030 год, Тен Хаг на пресс-конференции: «Я подниму МЮ с колен!!!!»
+13
-1
+12
Ответ xion76
Новый рекорд ? Ай да тренер!
При чем два рекорда за день.
+12
-2
+10
Состав юнайтед просто тихий ужас. В атаке лучший игрок — всадник без головы Гарначо. Человек сильно выделяется на фоне своих товарищей по команде, но все равно смотришь и игрок просто бей-беги, никакой мысли. Но данные хорошие, надеюсь с годами наберется опыта. Защита — без слез не глянешь. Эванс, который уже наверно думает что лучше бы он завершил карьеру перед сезоном, Каземиро со своим нереальным даунгрейдом. Разве что Далот что-то интересное показывает. Ну и полузащита с тремя дуболомами. Я не знаю почему хотя бы Эриксеном не разбавить эту компашку, там же созидать вообще некому.

Тен Хагу, конечно, пора. Слишком много всего про нем уже переписано, чтобы можно было начать с чистого листа.
+8
0
+8
Не клуб а в д-мо без характера превращается МЮ, там Фергюсон справлялся с целым рядом преступниками и пахали они как сумасшедшие, а тут Лысый со своими дурацкими принципами идет на 8 месте, Гринвуд с Санчо разрывают в других клубах но мы должны смотреть на этих трусливых сусликов
+5
0
+5
Насчет уровня мем хага все было понятно, когда он подленько вынудил уйти Роналду! Лучшего игрока в мире не смог встроить в игру МЮ и сделал его крайним! И я еще помню, что после этого 95 % спортса уверяли, что мем хаг мол системный, жесткий тренер и бла бла бла! Ну и где вы все? Что не защищаете хага?
+3
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+2
Ответ шляпик
Состав юнайтед просто тихий ужас. В атаке лучший игрок — всадник без головы Гарначо. Человек сильно выделяется на фоне своих товарищей по команде, но все равно смотришь и игрок просто бей-беги, никакой мысли. Но данные хорошие, надеюсь с годами наберется опыта. Защита — без слез не глянешь. Эванс, который уже наверно думает что лучше бы он завершил карьеру перед сезоном, Каземиро со своим нереальным даунгрейдом. Разве что Далот что-то интересное показывает. Ну и полузащита с тремя дуболомами. Я не знаю почему хотя бы Эриксеном не разбавить эту компашку, там же созидать вообще некому. Тен Хагу, конечно, пора. Слишком много всего про нем уже переписано, чтобы можно было начать с чистого листа.
Гарначо бестолочь знатный конечно. Техника есть, а футбольной мысли ноль. На фоне Майну и даже сегодняшнего Амада - просто игрок из медиафутбола. Кроме ворот не видит ничего и никого. Не уверен что из него что-то получится
Из тех кто был на поле уже выделил Майну и Амада. Может еще Амрабата стоит похвалить - как минимум бился во всех эпизодах. Мактома надо было продавать еще давно - ни принять мяч, ни отдать. А кто-то на полном серьезе предлагал его на место 8-ем ставить. Он пасоваться толком не умеет, какая ему 8-ка.
Ну и Тен Хагу конечно тоже пора, хотя на фоне слухов про Саутгейта даже уже и не знаешь что хуже
+3
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Мои товарищи по несчастью, просто не смотрите матчи МЮ. Жизнь и так не сахар, а вы еще сами себе моральный вред причиняете.)
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Продлите Хага на пару сезонов..)
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Ответ Тумбочка Тевеса
Гарначо бестолочь знатный конечно. Техника есть, а футбольной мысли ноль. На фоне Майну и даже сегодняшнего Амада - просто игрок из медиафутбола. Кроме ворот не видит ничего и никого. Не уверен что из него что-то получится Из тех кто был на поле уже выделил Майну и Амада. Может еще Амрабата стоит похвалить - как минимум бился во всех эпизодах. Мактома надо было продавать еще давно - ни принять мяч, ни отдать. А кто-то на полном серьезе предлагал его на место 8-ем ставить. Он пасоваться толком не умеет, какая ему 8-ка. Ну и Тен Хагу конечно тоже пора, хотя на фоне слухов про Саутгейта даже уже и не знаешь что хуже
Да, в разрушении Майну и Амрабат неплохо сыграли. Персонально к ним особо вопросов нет, скорее про выбор трех похожих игроков в полузащиту. Даже если один из них притворяется что он восьмерка.
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Дайте ему поработать, травмы, Глейзеры и бла бла бла
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Ну вот теперь все обстоятельства против. Где эти случайные хорошие игры? Хак ховно !
+1
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Вы просто в футболе не разбираетесь…
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Антишарлатан))
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Ответ U
Альтернативы Тен Хагу нет!(с)
Кто, если не Тен Хаг?
+3
-3
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Ответ Уолтер Собчак
Кто, если не Тен Хаг?
Потерпим. Сполотимся. Отнесемся с пониманием.
+1
-1
0
Ответ U
Альтернативы Тен Хагу нет!(с)
А кто альтернатива? Тренеры меняются, рекорды обновляются.
0
0
0
Ответ U
Альтернативы Тен Хагу нет!(с)
"Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!"(с)
0
0
0
Ответ Уолтер Собчак
Кто, если не Тен Хаг?
абаскаль
0
0
0
Ответ U
Потерпим. Сполотимся. Отнесемся с пониманием.
Мы как мученики попадём в еврокубки, а они просто вылетят...
0
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Ответ шляпик
Состав юнайтед просто тихий ужас. В атаке лучший игрок — всадник без головы Гарначо. Человек сильно выделяется на фоне своих товарищей по команде, но все равно смотришь и игрок просто бей-беги, никакой мысли. Но данные хорошие, надеюсь с годами наберется опыта. Защита — без слез не глянешь. Эванс, который уже наверно думает что лучше бы он завершил карьеру перед сезоном, Каземиро со своим нереальным даунгрейдом. Разве что Далот что-то интересное показывает. Ну и полузащита с тремя дуболомами. Я не знаю почему хотя бы Эриксеном не разбавить эту компашку, там же созидать вообще некому. Тен Хагу, конечно, пора. Слишком много всего про нем уже переписано, чтобы можно было начать с чистого листа.
16й номер хорош
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Ответ шляпик
Да, в разрушении Майну и Амрабат неплохо сыграли. Персонально к ним особо вопросов нет, скорее про выбор трех похожих игроков в полузащиту. Даже если один из них притворяется что он восьмерка.
Так а больше и некого в центр ставить. Да хоть куда некого ставить, вышли вообще все оставшиеся в живых. Не уверен что кто-то из молодых что-то бы лучшее показал на поле если бы поставил с старт
Ужас как много проблем начиная с тренера
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Они идут вперёд.
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думаю у тухеля игра шло бы
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сколько до рекорда?
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Тен Хаг беспонтовый... на выход... атаку обострял один игрок, остальные вату катали - ноль реальных моментов...

Арсенал красавчики! Сити, подарите этому Арсеналу шанс 🙏
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Это как написать, вечно эти провокационные заголовки спортса.
"У «МЮ» всего 3 поражения в 9 последних матчах". - другими красками же играет.
Ну хороший же результат для середника!
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Еще два антирекорда установил
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Фергюсон после матча купит ликероводочный завод
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