У «МЮ» 1 победа в игровое время в 9 последних матчах

«Манчестер Юнайтед» всухую проиграл два матча подряд.

Команда уступила « » (0:1) в 37-м туре . 6 мая она была разгромлена «Кристал Пэлас» (0:4).

Начиная с 30 марта манкунианцы одержали лишь одну победу в игровое время – над «Шеффилд Юнайтед» (4:2). Также они по пенальти прошли «Ковентри» в Кубке Англии. Также у них 4 ничьих и 3 поражения.

15 мая « » примет «Ньюкасл».