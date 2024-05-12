У «МЮ» 82 пропущенных гола – худший показатель с сезона-1970/71

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал рекорды Андре Онана Эрик тен Хаг Футбол

«МЮ» в этом сезоне пропустил рекордное количество голов за последние 53 года.

После 1-го тайма манкунианцы уступают «Арсеналу» со счетом 0:1 в 37-м туре АПЛ.

Во всех турнирах нынешнего сезона команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 82 гола в 49 матчах.

Это худший показатель «Манчестер Юнайтед» с сезона-1970/71.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).

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34 комментария
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Ну Де Хеа травмирован, сами понимаете
Приходится с Онаной на воротах играть
+39
-8
+31
Хаг точно в историю МЮ войдет. Его рекорды потом побить не каждому под силу тренеру будет.
+28
-4
+24
Мы забьем вам сколько сможем))) но вы нам всё равно забьете больше(((
+22
-1
+21
Ответ Роман
Хаг точно в историю МЮ войдет. Его рекорды потом побить не каждому под силу тренеру будет.
Да следующий тренер побьет уже 😂
+10
0
+10
Ответ Максим
Это великий клуб,какой это середняк, вся Англия перед ними на коленях стоит
Ты ошибся десятилетием
+11
-2
+9
Роналду не возвращается в защиту
+9
-2
+7
Как же похорошел МЮ при Тен Хаге. Продлите контракт ещё на 5 лет, срочно.
+7
0
+7
Ответ Роман
Хаг точно в историю МЮ войдет. Его рекорды потом побить не каждому под силу тренеру будет.
Ну как минимум рекорд в эпоху АПЛ по минусовой разнице забитых/пропущенных думаю надолго. Такой перфоманс "улучшить" будет трудно.
+4
0
+4
Ответ Жозе Толиачиньо
Ну Де Хеа травмирован, сами понимаете Приходится с Онаной на воротах играть
Предлагаю неологизм: явление, когда команда много пропускает - "onanonism".
+7
-3
+4
Такими темпами рекорд Месси падет
+5
-2
+3
А что вы хотели от середняка ?
+3
0
+3
тен Хаг бьёт все рекорды(
+2
0
+2
до 100 не удастся добить. жаль такой рекорд эпичный пропадает
+1
0
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Дайте Эрику поработать (с)
0
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Жесть. Они в каждом матче пропускают?
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Лысый маг каждый матч рекорды пишет.
+1
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Ответ Жозе Толиачиньо
Ну Де Хеа травмирован, сами понимаете Приходится с Онаной на воротах играть
Он ведь виноват минимум в 70, ага-ага ))
+2
-2
0
Ответ Bogdan Ermolaev
Жесть. Они в каждом матче пропускают?
по 2 )
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Так у них не было такого физрука и дырявого кипера с 60-х.
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Роналду и Де Хея всё продолжают гадить лысому физруку....
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Новость обновится еще пару раз за сегодня)
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Фанаты МЮ такие крутые. Мойес был плохим. Сульшер был плохим. Дайте им нормального лысого тренера. И ещё купите на 200 миллионов новичков.
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С 1970?
Звучит, как вызов Тен Хагу.
Ведь еще один тур впереди.
Сколько было в том году?
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ещё не вечер и даже не конец сезона
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Уволить Хага
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есть очередной рекорд лысого грандмастера
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Невилл был прав. Тен Хаг это лучшее, что есть у МЮ сейчас.
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А вот был бы Де Йонг, которого просил купить лысый топарь, то этого бы не было
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Так мало пропустили,какие молодцы
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