У «МЮ» 82 пропущенных гола – худший показатель с сезона-1970/71

«МЮ» в этом сезоне пропустил рекордное количество голов за последние 53 года.

После 1-го тайма манкунианцы уступают « » со счетом 0:1 в 37-м туре .

Во всех турнирах нынешнего сезона команда под руководством пропустила 82 гола в 49 матчах.

Это худший показатель « » с сезона-1970/71.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).