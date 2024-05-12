У «МЮ» 82 пропущенных гола – худший показатель с сезона-1970/71
«МЮ» в этом сезоне пропустил рекордное количество голов за последние 53 года.
После 1-го тайма манкунианцы уступают «Арсеналу» со счетом 0:1 в 37-м туре АПЛ.
Во всех турнирах нынешнего сезона команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 82 гола в 49 матчах.
Это худший показатель «Манчестер Юнайтед» с сезона-1970/71.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).
Приходится с Онаной на воротах играть
Звучит, как вызов Тен Хагу.
Ведь еще один тур впереди.
Сколько было в том году?