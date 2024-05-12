«МЮ» не бил в створ в 1-м тайме домашнего матча с «Арсеналом». «Канониры» побеждают – 1:0

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Леандро Троссард Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного точного удара за тайм с «Арсеналом».

Команда Эрика тен Хага за первую половину игры 37-го тура АПЛ пробила 8 раз. Попасть в створ ей не удалось.

«Канониры» нанесли 5 ударов, из которых два пришлись в створ. Попадание Леандро Троссарда на 20-й минуте стало результативным – 1:0.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Троссард забил на 20-й. Онлайн-трансляция

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39 комментариев
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Справедливости ради у Арсенала тоже проблемы с концетрацией и атакующими действиями.
+12
-1
+11
Ну как там, Роналду все еще мешает 8ое место в лиге занимать?
+16
-12
+4
Ответ <Inter>
Арсенал вообще настолько боится, что предпочел отдать мяч МЮ. Такая команда не должна становится чемпионом
А что им бежать сломя голову в атаку когда на кону титул, тем более в гостях. В каком бы положении не был МЮ это команда всегда может доставить много проблем.
+4
0
+4
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну как там, Роналду все еще мешает 8ое место в лиге занимать?
Фанаты португальца как обычно живут в своей вселенной. А ничего что Роналду сам пытался свалить из МЮ, и своими действиями спровоцировал собственный уход. Какая разница сколько он там забивал сезоном ранее, если в тот момент он был нулевой, что собственно и показал ЧМ 22, но у его фанатов до сих пор виноват Тен Хаг. Вам же по сути наплевать на результаты МЮ, главное приплести сюда Роналду
+4
-1
+3
Ответ <Inter>
Это трусость и незрелость. Сити или Ливерпуль не стали бы отдавать мяч МЮ, когда команда обязана побеждать. Они бы прижали их в штрафной и пытались забить 2-3 мяч. Арсенал же сам даёт шанс МЮ сравнять счёт. Всегда есть вероятность какого-нибудь рикошета или брака в передаче
Ну да, именно из-за зрелости Ман Сити катал вату с Арсеналом, а они вообще-то играли дома
Я запишу, чтобы не перепутать: если Ман Сити играет аккуратно, то это зрелость. Если Арсенал играет аккуратно, то это трусость
Это примерно так же как Реал играет на контратаках с Сити - это отличная оборонительная тактика. А вот если так играет Бавария с Реалом, то это тянут время
Спасибо что объяснил
+3
0
+3
Ответ Avenaro
Справедливости ради у Арсенала тоже проблемы с концетрацией и атакующими действиями.
Арсенал вообще настолько боится, что предпочел отдать мяч МЮ. Такая команда не должна становится чемпионом
+13
-10
+3
Ответ <Inter>
Арсенал вообще настолько боится, что предпочел отдать мяч МЮ. Такая команда не должна становится чемпионом
Арсенал не боится, Арсенал знает что Каземиро в центре защиты и Мактом на позиции 8-ки могут создать больше проблем своей команде, чем Арсеналу. Поэтому спокойно ждут - пока все получается
+3
-1
+2
Лицезрею тут некоторых персонажей, которые с головой совсем не дружат (попросту неадекват, как по мне). Речь про qwerty и ему подобных.
Пропустить за сезон 82 плюхи - это ужас. И с каких пор игра команды зависит от одного игрока? К чему вообще это сравнение. Каким бы великим этот игрок ни был, смахивает на личную неприязнь к игроку. Его давно нет в МЮ, но некоторые до сих пор не устают сравнивать до и после. Сейчас ситуация такая, что 82 пропущенных. И это бардак в самом клубе и неумение поставить игру. При всех заслугах 10хага в прошлом, что-то вы не пишете, что вот он - не тянет.
+2
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+1
МЮ нормально выглядел в первом тайме. Хватит хейтить.
+4
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+1
Ответ Aleksandr Dubovik
Ну как там, Роналду все еще мешает 8ое место в лиге занимать?
А что, Роналду куда-то затащил МЮ что-ли?
Или 6 место настолько круче 8-го?
+7
-6
+1
Ответ iniesta8
А что им бежать сломя голову в атаку когда на кону титул, тем более в гостях. В каком бы положении не был МЮ это команда всегда может доставить много проблем.
Представь Сити в подобной ситуации. Они бы никогда не отдали мяч, так как вероятность пропустить контролируя мяч в разы меньше
+2
-1
+1
Тут по моему всё по честному. Боссы МЮ не дают 200-300 мультов на усиление команды, а Эрик не натаскивает команду на атаку чужих ворот.)))
+3
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+1
Ответ <Inter>
Арсенал вообще настолько боится, что предпочел отдать мяч МЮ. Такая команда не должна становится чемпионом
Лол, они просто рофлят с красных, ибо те с мячом все равно ничего не сделают, так еще и привезут сами себе, что и сделал Онана
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Ответ Тумбочка Тевеса
Да ты и без меня справляешься с собственным опусканием Не скучай
ты конп5 🤣🤣
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
В плей оф Лч например
Да, героический подвиг
Затащить команду в плей-офф ЛЧ и оставить без ЛЧ на следующий сезон - круть
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Ответ Roni7730
🤣🤣🤣🤣 в следующим сезоне когда мю будет находится в 10 ку скажи но ничего зато без Роналду 🤣🤣🤣
А, ты видимо из тех, кто праздновал 6-место МЮ, потому что с Роналду?
Ты же понимаешь, что ты конь4, потому что на любой твой типа колкий ответ, я отвечу зеркально?
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Ответ <Inter>
Стерильный контроль хороший вариант, если не хочешь пропустить мяч. Арсеналу находится в ситуации, когда нельзя пропустить и выбрал трусливый план для этого. Будет какой-нибудь глупый рикошет или отскок и Арсенал заслуженно поплатится за подобный стиль игры
Конечно, ведь шансов допустить ошибку со стерильным контролем против Сака-Хавертца-Эдегора-Райса гораздо меньше, чем пропустить от Хойлунда-Мактоминей-Амада-Гарначо - атака же супер страшная у МЮ
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Ответ <Inter>
Сити не отдавал мяч. Стерильно контролировать мяч и просто отдать его сопернику совершенно разные вещи
Ого, стерильный контроль - это же просто проявление мощи. По заветам Луиса Энрике видимо Ман Сити играет
Я это тоже записал в поредение зрелости - там должен быть стерильный контроль
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Ответ Тумбочка Тевеса
Ну да, именно из-за зрелости Ман Сити катал вату с Арсеналом, а они вообще-то играли дома Я запишу, чтобы не перепутать: если Ман Сити играет аккуратно, то это зрелость. Если Арсенал играет аккуратно, то это трусость Это примерно так же как Реал играет на контратаках с Сити - это отличная оборонительная тактика. А вот если так играет Бавария с Реалом, то это тянут время Спасибо что объяснил
Сити не отдавал мяч. Стерильно контролировать мяч и просто отдать его сопернику совершенно разные вещи
+1
-1
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Ответ <Inter>
Арсенал вообще настолько боится, что предпочел отдать мяч МЮ. Такая команда не должна становится чемпионом
Сборная Греции: "Σας κάνω κάποιου είδους αστείο?".
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Что-то Арсенал слабенький совсем , 1 только забили .
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Зато Мем Хаг в ударе
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Разве это не повод дать тен Хагу награду тренер месяца.
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Ответ Avenaro
Справедливости ради у Арсенала тоже проблемы с концетрацией и атакующими действиями.
За первое место рубятся и проблемы с консетрацией?
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Хитрая тактика)
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Ответ Роман
Разве это не повод дать тен Хагу награду тренер месяца.
Повод еще накупить игроков из Эредевизи
Желательно из Аякса
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Смотрю на стартовый состав и список запасных МЮ и просто в ужасе. Как можно с "этим" давать результат?
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В целом матч неяркий.
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