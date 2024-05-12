«МЮ» не бил в створ в 1-м тайме домашнего матча с «Арсеналом». «Канониры» побеждают – 1:0
«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного точного удара за тайм с «Арсеналом».
Команда Эрика тен Хага за первую половину игры 37-го тура АПЛ пробила 8 раз. Попасть в створ ей не удалось.
«Канониры» нанесли 5 ударов, из которых два пришлись в створ. Попадание Леандро Троссарда на 20-й минуте стало результативным – 1:0.
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Троссард забил на 20-й. Онлайн-трансляция
Я запишу, чтобы не перепутать: если Ман Сити играет аккуратно, то это зрелость. Если Арсенал играет аккуратно, то это трусость
Это примерно так же как Реал играет на контратаках с Сити - это отличная оборонительная тактика. А вот если так играет Бавария с Реалом, то это тянут время
Спасибо что объяснил
Пропустить за сезон 82 плюхи - это ужас. И с каких пор игра команды зависит от одного игрока? К чему вообще это сравнение. Каким бы великим этот игрок ни был, смахивает на личную неприязнь к игроку. Его давно нет в МЮ, но некоторые до сих пор не устают сравнивать до и после. Сейчас ситуация такая, что 82 пропущенных. И это бардак в самом клубе и неумение поставить игру. При всех заслугах 10хага в прошлом, что-то вы не пишете, что вот он - не тянет.
Или 6 место настолько круче 8-го?
Затащить команду в плей-офф ЛЧ и оставить без ЛЧ на следующий сезон - круть
Ты же понимаешь, что ты конь4, потому что на любой твой типа колкий ответ, я отвечу зеркально?
Я это тоже записал в поредение зрелости - там должен быть стерильный контроль
Желательно из Аякса