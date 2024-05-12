«МЮ» не бил в створ в 1-м тайме домашнего матча с «Арсеналом». «Канониры» побеждают – 1:0

«Манчестер Юнайтед» не нанес ни одного точного удара за тайм с «Арсеналом».

Команда Эрика тен за первую половину игры 37-го тура пробила 8 раз. Попасть в створ ей не удалось.

«Канониры» нанесли 5 ударов, из которых два пришлись в створ. Попадание Леандро Троссарда на 20-й минуте стало результативным – 1:0.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Троссард забил на 20-й. Онлайн-трансляция