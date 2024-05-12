Шешко готов перейти в «Милан» – ему могут дать ведущую роль, чего не гарантируют другие топ-клубы

Теги Милан Златан Ибрагимович бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы РБ Лейпциг Беньямин Шешко Футбол

Беньямин Шешко может перейти в «Милан» из «Лейпцига».

«Россонери» нравится игра 20-летнего словенца. Кроме того, затраты на его трансфер считаются приемлемыми – отступные 50 миллионов евро плюс адекватные запросы по зарплате.

Переход одобрил советник руководителей «Милана» Златан Ибрагимович – он кумир Шешко, что также может способствовать сделке.

Также важным фактором может стать готовность красно-черных дать нападающему ведущую роль, которую другие топ-клубы не могут ему гарантировать. Шешко готов перейти в «Милан».

Беньямин забил 17 голов в 41 матче этого сезона во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.

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6 комментариев
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Не понимаю, зачем он Милану. Абсолютное полено, чистый наконечник. Лучше уж любой ценой патлатого из Болоньи затянуть
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«Возможно» будущий топ форвард (столб), с прекрасной перспективой на будущее! Надо брать 100%
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Только за полные 50 отдадут, так как разогнался по весне, в 6 матчах подряд забил в бундесе.
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22+5 в сезоне
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Если перейдет ,крутой будет трансфер и для Шешко,и для Милана
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Ответ Winter Soldier
Не понимаю, зачем он Милану. Абсолютное полено, чистый наконечник. Лучше уж любой ценой патлатого из Болоньи затянуть
Который даже на Евро за сборную не поедет😀
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