Шешко готов перейти в «Милан» – ему могут дать ведущую роль, чего не гарантируют другие топ-клубы

Беньямин Шешко может перейти в «Милан» из «Лейпцига».

«Россонери» нравится игра 20-летнего словенца. Кроме того, затраты на его трансфер считаются приемлемыми – отступные 50 миллионов евро плюс адекватные запросы по зарплате.

Переход одобрил советник руководителей « » – он кумир , что также может способствовать сделке.

Также важным фактором может стать готовность красно-черных дать нападающему ведущую роль, которую другие топ-клубы не могут ему гарантировать. Шешко готов перейти в «Милан».

Беньямин забил 17 голов в 41 матче этого сезона во всех турнирах. Его подробная статистика – здесь.