Клозе может войти в штаб Флика в «Баварии»

Мирослав Клозе может войти в штаб Ханси Флика в «Баварии».

По данным Флориана Плеттенберга, есть планы, согласно которым экс-нападающий мюнхенского клуба станет одним из помощников Флика, если тот вернется в «Баварию».

Бывший тренер вратарей «Баварии» Тони Тапалович также может войти в штаб Флика. В будущем он хочет работать в качестве помощника главного тренера.