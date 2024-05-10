Клозе может войти в штаб Флика в «Баварии»

Теги Бавария Мирослав Клозе бундеслига Германия Ханс-Дитер Флик Тони Тапалович Футбол

Мирослав Клозе может войти в штаб Ханси Флика в «Баварии».

По данным Флориана Плеттенберга, есть планы, согласно которым экс-нападающий мюнхенского клуба станет одним из помощников Флика, если тот вернется в «Баварию».

Бывший тренер вратарей «Баварии» Тони Тапалович также может войти в штаб Флика. В будущем он хочет работать в качестве помощника главного тренера.

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13 комментариев
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С таким наставником Кейн начнёт забивать ещё больше..
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Болельщики Баварии поседели от обилия шикарных кандидатов и вот, наконец, они дошли до нужного варианта, неужели
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ждём ждём ждём сезон 24-25 😍😍😍
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Ответ Fona
Болельщики Баварии поседели от обилия шикарных кандидатов и вот, наконец, они дошли до нужного варианта, неужели
Не Боссы ведут Баварию к правильному тренеру, а жизнь ведет боссов к нему.
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Ответ a2wai
Приглашение Клозе имеет под собой смысл, а вот Тапалович в роли тренера вратарей, конечно, мда.
И Топалович нужен, а то вон мяч ронять стал, в самый неподходящий момент.
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Ответ Семён Жуйло
Что-то Клозе робеет, всё в помощники записывается. Давно пора главным, да хоть в третьей лиге попробовать. Может быть и шишек набить. А куда без этого? Надо учиться брать на себя ответственность.
Может, оно ему и не надо.
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Приглашение Клозе имеет под собой смысл, а вот Тапалович в роли тренера вратарей, конечно, мда.
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Хорошая новость, очень хотел бы, чтобы из Миро получился годный тренер.
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Что-то Клозе робеет, всё в помощники записывается. Давно пора главным, да хоть в третьей лиге попробовать. Может быть и шишек набить. А куда без этого? Надо учиться брать на себя ответственность.
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Ответ Deutsche Fan
Не Боссы ведут Баварию к правильному тренеру, а жизнь ведет боссов к нему.
Точнее и не скажешь)
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Ответ a2wai
Приглашение Клозе имеет под собой смысл, а вот Тапалович в роли тренера вратарей, конечно, мда.
Да пусть будет, пока Нойер играет.
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Ответ kvn9
И Топалович нужен, а то вон мяч ронять стал, в самый неподходящий момент.
Так он ж не тренер, когда он тренировал даже ходила шутка, что он ток помощник Нойера ж.

Я так-то плохо к нему не отношусь, просто его вроде как из-за скандала же сбросили из команды.
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Ответ a2wai
Так он ж не тренер, когда он тренировал даже ходила шутка, что он ток помощник Нойера ж. Я так-то плохо к нему не отношусь, просто его вроде как из-за скандала же сбросили из команды.
Из-за какого скандала? Что Нагель решил из себя большого босса построить.
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