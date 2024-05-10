Клозе может войти в штаб Флика в «Баварии»
Мирослав Клозе может войти в штаб Ханси Флика в «Баварии».
По данным Флориана Плеттенберга, есть планы, согласно которым экс-нападающий мюнхенского клуба станет одним из помощников Флика, если тот вернется в «Баварию».
Бывший тренер вратарей «Баварии» Тони Тапалович также может войти в штаб Флика. В будущем он хочет работать в качестве помощника главного тренера.
Я так-то плохо к нему не отношусь, просто его вроде как из-за скандала же сбросили из команды.