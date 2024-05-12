Глушенков отдал 14-й и 15-й ассисты в этой РПЛ. Только у Халка больше голевых пасов за сезон с 2009 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Оренбург Халк Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков отдал 14-й и 15-й голевые пасы в этом сезоне Мир РПЛ.

Хавбек «Локомотива» отметился ассистами Алексею Батракову и Александру Сильянову в матче 28-го тура с «Оренбургом». 8 из последних 9 голевых пасов «Локо» в РПЛ на счету Глушенкова.

Кроме того, с сезона-2009 только Халк отдавал больше ассистов за сезон (16 в сезоне-2015/16).

Отметим, что у Глушенкова 15 голевых передач по подсчетам официального поставщика данных РПЛ Яндекс Плюс х VSporte, 14 – по версии Opta. Расхождение произошло из-за матча «Локомотив» – «ЦСКА» (3:3) в 24-м туре, где Opta не учла голевую передачу Максима на Евгения Морозова.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Красава, Макс! Так держать! 💪
+19
-1
+18
Глушенков украшение этого сезона!
+14
-1
+13
Но кучерявый скажет он еще не готов для его сборной😁
+13
-2
+11
Ответ Mister Heisenberg
Но кучерявый скажет он еще не готов для его сборной😁
Удивительно, остальные 378 игроков, побывавших в сборной, для неё готовы, а Глушенков - нет. Но это никак не связано с его клубной историей, нет-нет-нет🤓
+11
-2
+9
Молодец, Макс ! Даёшь рекорд !
Регулярно обостряет игру
+9
-1
+8
Макс двигатель команды. Постоянно обостряет игру.
+1
-1
0
А почему парня не берут в сборную, кто в курсе?
+1
-1
0
А физрук его до сих пор в сборную не вызывает. Потому что сам физрук был что футболистом дуболомным, что тренер такой же. А техничные футболисты ему не нужны.
0
0
0
Ответ олдовый манк
А почему парня не берут в сборную, кто в курсе?
Наверное потому, что в сборной есть Головин, они игроки одного амплуа...
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Припузов
Наверное потому, что в сборной есть Головин, они игроки одного амплуа...
Так говорили и про Алексея Миранчука, когда Черчесов не мог им вместе с Головиным в основе сборной место найти и сыграть.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий