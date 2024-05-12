Глушенков отдал 14-й и 15-й ассисты в этой РПЛ. Только у Халка больше голевых пасов за сезон с 2009 года

Максим Глушенков отдал 14-й и 15-й голевые пасы в этом сезоне Мир РПЛ.

Хавбек «Локомотива» отметился ассистами Алексею Батракову и Александру Сильянову в матче 28-го тура с « ». 8 из последних 9 голевых пасов « » в на счету .

Кроме того, с сезона-2009 только отдавал больше ассистов за сезон (16 в сезоне-2015/16).

Отметим, что у Глушенкова 15 голевых передач по подсчетам официального поставщика данных РПЛ Яндекс Плюс х VSporte, 14 – по версии Opta. Расхождение произошло из-за матча «Локомотив» – «ЦСКА» (3:3) в 24-м туре, где Opta не учла голевую передачу Максима на Евгения Морозова.