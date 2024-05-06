Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге

Клаудиньо сделал 20-ю результативную передачу в РПЛ.

« » и «Зенит» проводят матч 27-го тура Мир (0:1, второй тайм).

На 41-й минуте петербуржцы открыли счет – мяч забил Дуглас Сантос после передачи Клаудиньо.

Это 20-й голевой пас Клаудиньо в РПЛ – второй результат в лиге с момента его дебюта в августе 2021 года. Больше передач на этом промежутке сделал только из «Локомотива» – 22.

Также это второй результат по передачам среди игроков « » при Сергее Семаке (с сезона-2018/19):

23 – ;

20 – Клаудиньо;

18 – Дуглас Сантос;

17 – Малком;

16 – Вендел.