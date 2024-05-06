Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги Факел Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Вендел Максим Глушенков Футбол

Клаудиньо сделал 20-ю результативную передачу в РПЛ.

«Факел» и «Зенит» проводят матч 27-го тура Мир РПЛ (0:1, второй тайм).

На 41-й минуте петербуржцы открыли счет – мяч забил Дуглас Сантос после передачи Клаудиньо.

Это 20-й голевой пас Клаудиньо в РПЛ – второй результат в лиге с момента его дебюта в августе 2021 года. Больше передач на этом промежутке сделал только Максим Глушенков из «Локомотива» – 22.

Также это второй результат по передачам среди игроков «Зенита» при Сергее Семаке (с сезона-2018/19):

23 – Артем Дзюба;

20 – Клаудиньо;

18 – Дуглас Сантос;

17 – Малком;

16 – Вендел.

6 комментариев
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Заголовок такой, будто Клауд уже несколько лет исключительно единалил 🙄
+9
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+9
ну уж добавьте, что голевой, ну или раздражающее добрых молодцев славян слово "ассист" напишите в заголовке
а то бред какой-то получается - человек за 3 года в лиге 20 передач сделал
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+7
Жаль,гол отняли.
+2
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Прям много что ли) В этом сезоне блеклая игра и явный спад
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А вы говорите академия Зенита не работает, ну что хейтеры съели?!
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Цифры, конечно, смешные. Мягко говоря.

Потом интересуются почему наш футбол никто не смотрит.
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