Клаудиньо сделал 20-й пас в РПЛ. Только у Глушенкова больше передач с момента дебюта бразильца в лиге
Клаудиньо сделал 20-ю результативную передачу в РПЛ.
«Факел» и «Зенит» проводят матч 27-го тура Мир РПЛ (0:1, второй тайм).
На 41-й минуте петербуржцы открыли счет – мяч забил Дуглас Сантос после передачи Клаудиньо.
Это 20-й голевой пас Клаудиньо в РПЛ – второй результат в лиге с момента его дебюта в августе 2021 года. Больше передач на этом промежутке сделал только Максим Глушенков из «Локомотива» – 22.
Также это второй результат по передачам среди игроков «Зенита» при Сергее Семаке (с сезона-2018/19):
23 – Артем Дзюба;
20 – Клаудиньо;
18 – Дуглас Сантос;
17 – Малком;
16 – Вендел.
а то бред какой-то получается - человек за 3 года в лиге 20 передач сделал
Потом интересуются почему наш футбол никто не смотрит.