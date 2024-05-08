Тюкавин – лучший игрок месяца в РПЛ после 4+1 в 5 матчах апреля. Он первый, кто получил приз дважды за сезон

Константин Тюкавин получил приз Winline лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо», который забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата, победил в голосовании экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38%). Все комментаторы «Матч Премьер» проголосовали за из «Балтики».

Тюкавин – первый, кто получил приз лучшему игроку месяца дважды за сезон. Ранее форвард «Динамо» получил приз по итогам ноября-декабря.

Также на приз были номинированы (« »), (« ») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В этом сезоне Тюкавин забил 16 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за «Динамо». Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

Тюкавин – лучший нападающий РПЛ. Он уже готов к Европе