Тюкавин – лучший игрок месяца в РПЛ после 4+1 в 5 матчах апреля. Он первый, кто получил приз дважды за сезон
Константин Тюкавин получил приз Winline лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.
Нападающий «Динамо», который забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата, победил в голосовании экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38%). Все комментаторы «Матч Премьер» проголосовали за Данилу Козлова из «Балтики».
Тюкавин – первый, кто получил приз лучшему игроку месяца дважды за сезон. Ранее форвард «Динамо» получил приз по итогам ноября-декабря.
Также на приз были номинированы Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо дос Сантос («Ростов») и Максим Глушенков («Локомотив»).
В этом сезоне Тюкавин забил 16 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за «Динамо». Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.
Тюкавину удачи и здоровья. Хорошей спортивной карьеры!
Такой Лаутаро на минималках из РПЛ.