Тюкавин – лучший игрок месяца в РПЛ после 4+1 в 5 матчах апреля. Он первый, кто получил приз дважды за сезон

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Балтика Краснодар Джон Кордоба Максим Глушенков Константин Тюкавин Данила Козлов 2005 Роналдо дос Сантос Футбол

Константин Тюкавин получил приз Winline лучшему игроку месяца в Мир РПЛ.

Нападающий «Динамо», который забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата, победил в голосовании экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38%). Все комментаторы «Матч Премьер» проголосовали за Данилу Козлова из «Балтики».

Тюкавин – первый, кто получил приз лучшему игроку месяца дважды за сезон. Ранее форвард «Динамо» получил приз по итогам ноября-декабря.

Также на приз были номинированы Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо дос СантосРостов») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В этом сезоне Тюкавин забил 16 голов и отдал 8 результативных передач в 35 матчах за «Динамо». Статистику 21-летнего нападающего можно найти здесь.

Тюкавин – лучший нападающий РПЛ. Он уже готов к Европе

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13 комментариев
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Костя, лучше стань в этом году чемпионом страны!
+22
-6
+16
За гол в ворота Сочи Тюкавину Оскара можно давать. Божественно сыграно
+11
-3
+8
Ответ igls54
За гол в ворота Сочи Тюкавину Оскара можно давать. Божественно сыграно
Помимо его голов его главный футбольный плюс это игрок момента. Может и умеет подстроиться под мяч, подправить, направить, принять нестандартное решение и всё это с минимальным количеством касаний. Для нашего футбола это прям редкость. У нас в основном растут Чаловы/Смоловы которым надо убрать мяч под себя, обвести еще раз, попытаться прокинуть мяч между ног, осмотреться, подумать и еще раз обвести соперника. В Европе в такой футбол не играют даже в Румынии или Болгарии. Так что Тюкавин ценный актив нашего футбола.
+7
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+7
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Слушай, ну не все могут играть как Холланд, а быть лучшим в РПЛ всё же показатель.
+4
0
+4
И это правильно!
Тюкавину удачи и здоровья. Хорошей спортивной карьеры!
+3
-1
+2
Костик хороший.
Такой Лаутаро на минималках из РПЛ.
+3
-1
+2
Лучший в сезоне даже без учета оставшихся 3-х матчей
+3
-2
+1
Заслуженно!
+1
0
+1
Комментарий удален пользователем
Лучший, среди худших.
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0
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