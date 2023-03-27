Балахнин за расширение РПЛ до 18 клубов: «Посмотрите на Европу, где играют и по 20 команд. У них не такие большие страны, как Россия»

поддерживает идею расширения Мир до 18 команд.

«18 команд в РПЛ было бы оптимально. Надо учитывать какая у нас большая страна.

Посмотрите на европейские чемпионаты, где играют по 18, 20 команд. У них не такие большие страны, как у нас.

Но надо смотреть на инфраструктуру клубов, стадионы. Конечно, просто для количества брать команды не имеет смысла.

18 команд для РПЛ найдутся. Нужно, чтобы было больше матчей, тем более мы не участвуем в еврокубках», – сказал бывший тренер « » и сборной России.