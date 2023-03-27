Балахнин за расширение РПЛ до 18 клубов: «Посмотрите на Европу, где играют и по 20 команд. У них не такие большие страны, как Россия»

Теги Ростов Сергей Балахнин премьер-лига Россия Первая лига регламент Футбол

Сергей Балахнин поддерживает идею расширения Мир РПЛ до 18 команд.

«18 команд в РПЛ было бы оптимально. Надо учитывать какая у нас большая страна.

Посмотрите на европейские чемпионаты, где играют по 18, 20 команд. У них не такие большие страны, как у нас.

Но надо смотреть на инфраструктуру клубов, стадионы. Конечно, просто для количества брать команды не имеет смысла.

18 команд для РПЛ найдутся. Нужно, чтобы было больше матчей, тем более мы не участвуем в еврокубках», – сказал бывший тренер «Ростова» и сборной России.

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16 комментариев

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Ковид 07.10.52
А то, что мы зимой три месяца не играем этому типу неизвестно...тьфу...Надо для такой большой страны надо подготовить нормальных футболистов, потом построить крытые стадионы, перестать содержать клубы на бюджетные деньги... и только после этого думать об увеличении команд... тьфу еще раз...
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Red Wings the best
Ответ Павел Лебедев
Учить и воспитывать футболистов как надо, тогда и уровень футбола будет выше.
Это всё так конечно.
Только сколько лет уже об этом твердят.
"А воз и ныне там."©
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goshforever
Не в тот сезон, когда на вылет стоят Торпедо и Химки.
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Wiley Fox
Идиот бы ещё нашёл, где на западе есть бюджетный футбол

Зачем России ещё два-четыре клуба на газовой игле? Для очков зениту и так хватает оренбургов и ростовов
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Рузаль Зиятдинов
Наборот можно сократить на пару команд. Итак уже уровень никакой.
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Павел Лебедев
Ответ Red Wings the best
Уровень команд РПЛ и так в целом не очень высок. А тут ещё расширяться предлогают. Не считаю это целесообразным.
Учить и воспитывать футболистов как надо, тогда и уровень футбола будет выше.
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Павел Лебедев
Перелёт какая проблема? Если добавиться 2 команды с Крыма и Донбасса.
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savik-A.M.
Китай - у нас достаточно большая страна что бы сделать 200 команд в высшей лиге , а не 120 как в Индонезии и не 80 как в Нигерии . Минспорта Индии , не поняли , надо составить план на чемпионат в 220 команд . Это так по их понятиям работает ?
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Eric_Cartman
И перелеты… о чем эти популисты, вообще? Таблеток на всех не хватает?
+1
-1
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Игорь Ерофеенков
да, только у нас расстояния немного другие.
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Никита Самарин
Так то они зимой играют, а мы не можем.
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rigobersong
Вот всегда вижу, что главный критерий против от наших болельщиков, что команд нет, или будут выходить и играть слабые команды не соответствующие уровню РПЛ:) Но иногда смотрю на топ чемпионаты, где некоторые аутсайдеры за 38 туров могут по 12 очков набирать и ничего:) Больше матчей, больше голов от нападающих, больше рекордов, больше команд РПЛ для других городов, не самая плохая идея:)
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Iuasamotu
В маленьких странах легче провести турнир из 20 команд, чем в большой
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OliNero
По такой логике в Индии и Китае должно быть команд 100500
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edward_freeman
В Китае тогда высший дивизион должен состоять из 30 команд. Страна-то большая, логично же.
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Red Wings the best
Уровень команд РПЛ и так в целом не очень высок.
А тут ещё расширяться предлогают.
Не считаю это целесообразным.
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