Балахнин за расширение РПЛ до 18 клубов: «Посмотрите на Европу, где играют и по 20 команд. У них не такие большие страны, как Россия»
Сергей Балахнин поддерживает идею расширения Мир РПЛ до 18 команд.
«18 команд в РПЛ было бы оптимально. Надо учитывать какая у нас большая страна.
Посмотрите на европейские чемпионаты, где играют по 18, 20 команд. У них не такие большие страны, как у нас.
Но надо смотреть на инфраструктуру клубов, стадионы. Конечно, просто для количества брать команды не имеет смысла.
18 команд для РПЛ найдутся. Нужно, чтобы было больше матчей, тем более мы не участвуем в еврокубках», – сказал бывший тренер «Ростова» и сборной России.
Только сколько лет уже об этом твердят.
"А воз и ныне там."©
Зачем России ещё два-четыре клуба на газовой игле? Для очков зениту и так хватает оренбургов и ростовов
А тут ещё расширяться предлогают.
Не считаю это целесообразным.